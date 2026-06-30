“El pueblo colombiano habló en las urnas, debe ceñirse a lo que dicte la Constitución”: Rodrigo Lara le responde a Iván Cepeda

Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior designado, le respondió al excandidato presidencial Iván Cepeda tras la declaración que hizo en las últimas horas en la que volvió a generar dudas sobre la victoria de Abelardo De La Espriella y anunció que se declara en desobediencia civil.

Primera reacción del círculo de Abelardo De La Espriella al llamado de Iván Cepeda a la desobediencia civil

“No conozco aún esas declaraciones del senador Iván Cepeda; él debe ceñirse a lo que dicte la Constitución y la ley. El pueblo colombiano ha hablado, habló en las urnas, el presidente electo De La Espriella ganó las elecciones y los colombianos debemos respetar y acatar la voluntad del pueblo colombiano cuando se expresa soberanamente en las urnas”, aseguró Lara.

El pronunciamiento se dio desde la reunión de empalme que se lleva a cabo por parte del equipo de Abelardo De La Espriella en Bogotá. El excandidato presidencial había entregado las declaraciones horas antes en una reunión.

“Abelardo De La Espriella tiene ciudadanía estadounidense; para obtenerla, prestó juramento de nacionalización en ese país, lo cual trae compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia”, afirmó Cepeda.

Según el excandidato presidencial, el juramento de la ciudadanía estadounidense establecería una lealtad exclusiva al orden constitucional de ese país cuando exista un conflicto con otros órdenes constitucionales. “Es decir, ante cualquier conflicto entre la soberanía de este país y la estadounidense, De La Espriella tendría que tomar partido por esta última”, precisó.

Iván Cepeda volvió a generar dudas sobre la victoria de De La Espriella. Foto: Guillermo Torres / Semana

Cepeda denunció que De La Espriella fue abogado y asesor de Álex Saab entre 2013 y 2019 y que Saab fue acusado por lavado de activos en Estados Unidos. “El propio De La Espriella ha reconocido esa representación, ha dicho que los honorarios recibidos fueron legales y que su actuación fue estrictamente jurídica”, agregó el excandidato presidencial.

Cepeda sembró dudas porque a eso se suma que recientemente unos 11 congresistas demócratas de Estados Unidos, en una comunicación a la fiscal general de ese país, denunciaron que habría evidencias de transacciones bancarias e inmobiliarias financiadas por Álex Saab que pudieron haber beneficiado a De La Espriella. “Es posible que los activos que el abogado posee en Estados Unidos hayan sido adquiridos ilegalmente”, dijo el senador del Pacto Histórico.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, también se refirió a ese llamado de desobediencia civil de Cepeda. “Lo que se debe tener claro es que el presidente electo es Abelardo De La Espriella; fue reconocido por las distintas personas en nuestro país y hay que respetar la democracia”, aseguró.