Primera reacción del círculo de Abelardo De La Espriella al llamado de Iván Cepeda a la desobediencia civil

La fuerte declaración que dio este martes 30 de junio el excandidato presidencial Iván Cepeda, en la que llamó a la desobediencia civil pacífica, no pasó desapercibida por parte del sector más cercano del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Quien tomó la vocería fue el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, señalando que se debe respetar la democracia.

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“Lo que se debe tener claro es que el presidente electo es Abelardo De La Espriella; fue reconocido por las distintas personas en nuestro país y hay que respetar la democracia”, expresó Restrepo.

“Hay que respetar la democracia”: el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, reaccionó al llamado a desobediencia civil del excandidato Iván Cepeda. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/A6n3QbeCVn — Revista Semana (@RevistaSemana) June 30, 2026

Volviendo a la declaración que realizó este martes Cepeda, en uno de los apartes expresó: “Más grave aún, las autoridades judiciales de EE. UU. deben explicar si es cierto que dos fiscales del distrito de Brooklyn, Nueva York, investigan actualmente al presidente Gustavo Petro Urrego. De La Espriella ha dicho que quiere extraditar a nuestro actual jefe de Estado”.

En otro punto, señaló: “Todo esto significa, y así lo anuncio de manera tajante, que sin que este conjunto de situaciones se aclare totalmente, y sin que De La Espriella renuncie a su condición de ciudadano estadounidense, él no debería posesionarse como presidente de la república y que, de hacerlo, su posesión estaría viciada por ser ilegal e ilegítima. Debe quedar totalmente claro y definido que De La Espriella renuncia a la nacionalidad de EE. UU., y debe aclarar si es colaborador o miembro de agencias de seguridad de EE. UU. Debe respetar plenamente nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía judicial. Debe cesar toda persecución contra el presidente Petro y desistir de cualquier intento de extraditarlo. Debe cesar la persecución contra los opositores políticos y dejar de estimular su judicialización por parte del Departamento de Justicia de EE. UU.”.

Cepeda recalcó: “Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición, y candidato que obtuvo más de 12.700.000 votos en la elección del 21 de junio, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”.

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Por último, afirmó: “Llamo e invito a los millones de electores que depositaron en mí su confianza a que hagan lo propio y a que, si no se cumple lo que enuncio, desconozcan pacíficamente cualquier orden de alguien que no responde a la condición de guardián de nuestra Constitución Política”.