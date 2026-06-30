Iván Cepeda cuestiona ciudadanía estadounidense de Abelardo De La Espriella y le recuerdan que Petro tiene nacionalidad italiana

Esta mañana de martes 30 de junio, el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda dijo que, supuestamente, sería “ilegal” posesionar a Abelardo De la Espriella, presidente electo de Colombia, si este no renuncia a ciudadanía estadounidense.

Para Cepeda, una eventual posesión de De La Espriella estaría, “viciada por ser ilegal e ilegítima”.

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“Como es de conocimiento público, Abelardo De La Espriella tiene ciudadanía estadounidense. Para obtener esa ciudadanía, De La Espriella prestó juramento de nacionalización en ese país, lo cual trae ineludiblemente compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia”, dijo Cepeda.

Y agregó el senador del Pacto Histórico: “El juramento de ciudadanía de Estados Unidos establece una obligación de lealtad exclusiva al orden constitucional de ese país cuando exista un conflicto con otros órdenes constitucionales. Es decir, que ante cualquier conflicto entre la soberanía constitucional de nuestro país y la de EE. UU., De La Espriella tendría que tomar partido por esta última”.

Tras lo dicho por Cepeda, el excandidato presidencial Enrique Peñalosa le recordó que el presidente Gustavo Petro tiene nacionalidad italiana.

Peñalosa también cuestionó en su mensaje en X el hecho de que Cepeda hablara de una posible “desobediencia civil pacífica” en el país, si De La Espriella no cumple sus exigencias.

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“Los argumentos de @IvanCepedaCast para llamar a la desobediencia civil son ridículos, comenzando por el que De La Espriella haya obtenido nacionalidad de los Estados Unidos (cuando su titiritero @petrogustavo consiguió y tiene nacionalidad italiana). En cambio, son numerosas las justificaciones para investigar conductas delictivas del gobierno de @petrogustavo, comenzando por el retiro de altos oficiales de nuestras Fuerzas Armadas para atender las exigencias de criminales, además de muchas otras cosas”, le empezó diciendo Peñalosa a Cepeda.

Al final, Peñalosa le terminó pidiendo explicaciones al presidente Gustavo Petro.

“Y espero que en el futuro tengamos información sobre lo que @petrogustavo fue a hacer encerrado tres días en una casa en Manta, ciudad donde se concentra el narcotráfico y el crimen organizado en Ecuador”, concluyó Peñalosa en su escrito en X.