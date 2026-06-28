Pacto Histórico reconoce a Gustavo Petro e Iván Cepeda como líderes de la oposición al gobierno electo de Abelardo De La Espriella

El Pacto Histórico se pronunció en respaldo del excandidato presidencial Iván Cepeda y del presidente de la República, Gustavo Petro, tras la reunión sostenida el pasado viernes en la Casa de Nariño, donde se definió que ellos liderarán la oposición al gobierno electo de Abelardo De La Espriella.

“Haré una oposición férrea a la extrema derecha y a cualquier intento por acabar con las reformas sociales”: Iván Cepeda

Tras el encuentro en la Casa de Nariño, el excandidato presidencial señaló al actual mandatario como el jefe de la oposición al nuevo gobierno, en medio de un gesto que llamó la atención durante el recorrido por la sede del Ejecutivo.

En esa reunión, Gustavo Petro aseguró que harán una oposición “pacífica”, ante las alertas sobre nuevas manifestaciones tras el triunfo democrático en las urnas que podrían ser incentivadas por ese sector.

Este sábado se pronunció Iván Cepeda y dejó claro que, tras recibir el apoyo de más de 12 millones de personas en las urnas el pasado 21 de junio, defenderá el legado del progresismo y las reformas sociales.

“Consagraré mi vida a consolidar el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, a recorrer los territorios y a acompañar permanentemente al pueblo colombiano. Haré una oposición férrea a la extrema derecha y a cualquier intento por acabar con las reformas sociales que hemos construido”, señaló Cepeda.

Tras estas declaraciones, el Pacto Histórico se pronunció este domingo, al destacar el encuentro del pasado viernes entre Petro y Cepeda, así como el mensaje de unidad, confianza y compromiso que ambos transmitieron.

“Este encuentro reafirma la fortaleza de nuestro proyecto político y la decisión de seguir caminando junto al pueblo colombiano”, señaló el comunicado del Pacto, en el que también reconoce “en Gustavo Petro e Iván Cepeda a los líderes de este proceso histórico”.

“Su trayectoria en la defensa de la justicia social, la paz, la democracia, las libertades y los derechos del pueblo constituye un referente para millones de colombianas y colombianos y fortalece la confianza en nuestro proyecto colectivo”, destaca el comunicado.

Iván Cepeda habla del supuesto distanciamiento con Gustavo Petro: “Nada ni nadie podrá fisurar nuestra relación”

Desde el Pacto Histórico reconocieron que la tarea debe centrarse ahora en “consolidar una oposición social y política democrática y fortalecer la alternativa de poder que representa el Pacto Histórico”.

Al mismo tiempo, aseguraron que avanzarán en la preparación y organización de las candidaturas y de la campaña para las elecciones de gobernaciones, alcaldías y corporaciones públicas territoriales.

“Sabemos que millones de colombianas y colombianos viven este momento con sentimientos encontrados. A las militancias y al pueblo que nunca han dejado de luchar les decimos que la mejor respuesta es fortalecer la organización, la unidad y la movilización popular”, señaló el comunicado.

Por eso, convocaron a promover encuentros, asambleas y espacios de diálogo en todo el país para fortalecer la organización del Pacto Histórico.

“Esta nueva etapa no representa un punto de llegada, sino el comienzo de un nuevo ciclo de reorganización, acumulación de fuerzas y construcción democrática junto al pueblo colombiano”, concluyó el comunicado.