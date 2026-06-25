El excandidato presidencial Iván Cepeda ha hecho múltiples reflexiones tras aceptar la derrota en las urnas frente a Abelardo De La Espriella. En un trino en X habló de su relación con el presidente Gustavo Petro que, según se supo en medio de la campaña, habría generado algunas fisuras, aunque el senador descartó que estén divididos.

Iván Cepeda reconoce a Abelardo De La Espriella como presidente electo de Colombia. Esto dijo

“Somos un solo proyecto político. Hoy las fuerzas progresistas y democráticas representamos a medio país contado en las urnas. Somos un proyecto que, lejos de haber sido derrotado, se muestra como una fuerza social indiscutible que tiene profundas raíces en el pueblo colombiano. Tenemos un programa sólido, y contamos con muchos liderazgos destacados en el país”, afirmó Cepeda.

Asimismo, dijo que desde sectores de la “extrema derecha” han buscado promover su división, pero negó que eso suceda. “Que no se equivoquen: nuestra unidad y articulación son sólidas. Con el presidente Gustavo Petro me une una larga historia de amistad personal y de construcción del proyecto político. Nos unen identidades y una historia de luchas compartidas. Nada ni nadie podrá fisurar nuestra relación y nuestro trabajo conjunto por hacer que avance la transformación social y democrática de Colombia”, aseguró el excandidato presidencial del Pacto Histórico.

Uno de los distanciamientos que se generó fue con respecto a reconocer el resultado de las elecciones. Mientras que el presidente Petro insistía en la narrativa de un supuesto fraude electoral, el excandidato Cepeda reconoció el resultado y dijo que se acogería a lo determinado en el escrutinio.

Iván Cepeda reconoció el resultado de la segunda vuelta presidencial. Foto: Guillermo Torres / Semana

“Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente, y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo De La Espriella es el nuevo presidente de la república. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos. Lo hago porque creemos profundamente en la democracia”, afirmó Cepeda en las últimas horas.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro señaló que tuvo que tomar las armas por un “fraude electoral” y que eso costó mucho para generar una “paz parcial” con la Constitución de 1991.

“Por eso quiero plena verdad y transparencia electoral; eso no nos lleva a la violencia o a incendiar, mucho error, sino a la paz; lo demás son buenas maneras pasajeras que esconden las intenciones del exterminio, como ha pasado en nuestra historia”, señaló Petro.