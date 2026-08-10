Terremoto en Colombia: cardenal Luis José Rueda envió contundente mensaje tras la tragedia que deja más de 100 muertos

El arzobispo y cardenal de Bogotá, Luis José Rueda, reflexionó sobre el terremoto que sacudió al país y dejó como saldo, hasta el mediodía de este lunes, 10 de agosto, 111 muertos y 87 heridos.

Junto con los obispos auxiliares, monseñor Alejandro Díaz García, Edwin Raúl Vanegas Cuervo y Germán Humberto Barbosa Mora enviaron una invitación al pueblo colombiano para que, en medio del terremoto “busquemos juntos como nación un punto de encuentro.

Un espacio donde la solidaridad, la fraternidad y la unidad renazcan en nuestra sociedad, permitiéndonos hallar el diálogo, la concordia y la paz”.

Alrededor de 15 personas fallecieron en Cali tres el terremoto ocurrido este lunes, 10 de agosto. Foto: El País

Y a renglón seguido coincidieron: “Un terremoto sacudió a Colombia y nos hizo pensar en nuestra fragilidad humana y social, a la vez, nos hizo pensar en la belleza de la vida en fraternidad. Un momento como este nos exige a todos una actitud de corresponsabilidad en la cultura del cuidado recíproco”.

Y siguieron: “La mano tendida de Jesús, a su amigo Pedro (Mat 14, 31), es hoy, mano tendida de Jesús para nuestro país, es la mano de mujeres y hombres dispuestos a cooperar en las zonas de mayor afectación por el terremoto, obrando en favor de quienes perdieron a sus seres queridos, y levantando a quienes quedaron sin techo o sin trabajo”.

Monseñor Luis José Rueda. Cardenal Colombiano. Bogotá Abril 10 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

De acuerdo con los religiosos, que, en medio del sufrimiento “avancemos sin desfallecer hacia la unidad de todos los colombianos. Unidad como opción fundamental de vida, desde lo más profundo del corazón. En tiempos difíciles todos debemos estar dispuestos a ayudarnos mutuamente con generosidad y con valentía creativa”.

Y añadieron: “Que Jesucristo el Señor nos reconstruya con su amor, y que nos enseñe a vivir en amistad social y en solidaridad. Esta es la hora de la humildad, de la concordia, del diálogo y de la paz. Es la hora de la confianza en el amor de Dios. Esta es la hora de buscar el punto de encuentro, es la hora de caminar juntos, de trabajar con abnegación para reconstruirnos como sociedad, y para que, con la sabiduría de la esperanza nos esforcemos por el bien común”.

Al final, enviaron una rogativa al cielo: “ ¡Señor, sálvanos! ¡Virgen María, acompáñanos con tu amor de Madre!“.

El cardenal Luis José Rueda y los obispos auxiliares no dieron nombres en su mensaje, pero claramente se referían a la clase política del país que hoy, a su consideración, debe estar unida porque la tragedia que hoy enluta a Colombia no tiene ideología.

Abelardo De La Espriella confirma 111 fallecidos. Foto: AP/Ministerio del Interior.

El presidente Abelardo De La Espriella reportó al mediodía de este lunes que el terremoto había dejado “111 fallecidos, 87 heridos, 1575 viviendas averiadas, 37 viviendas destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud afectados, 52 centros educativos averiados, 18 vías afectadas, seis aeropuertos con daños en su infraestructura y sin operación para vuelos comerciales”. El número de muertos y heridos, posiblemente, crecerá en las próximas horas.