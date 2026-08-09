Ejército se pronunció tras video falso que compartió Petro sobre supuesto soldado: la institución hizo advertencia

El Ejército Nacional se pronunció tras el video que compartió el expresidente Gustavo Petro sobre un supuesto soldado que le agradecía y que resultó ser falso.

Petro compartió video de supuesto soldado dándole gracias y es falso: esta es la verdad detrás de todo

La institución castrense utilizó su cuenta de X para referirse a la cuenta de origen que se encargó de subir este material fílmico en un principio por medio de la red social de TikTok.

Y es que en el perfil hay varios videos de un sujeto que dice ser militar, pero que también hace apología a la guerrilla. Por lo mismo, se observa a personas armadas en lo que parecen ser selvas de Colombia.

“Una persona está haciéndose pasar por integrante del Ejército Nacional, utilizando el nombre y la imagen institucional para generar desinformación y hacer actividades ajenas a la profesión militar”, señaló.

En ese sentido, precisó que este sujeto no pertenece a la institución y lo que está haciendo es difundir información falsa, en la que finalmente cayó el expresidente Petro.

“El Ejército Nacional se permite aclarar que esta persona no pertenece a la institución y no representa los principios, valores ni procedimientos que caracterizan a nuestros soldados”, agregó.

En la publicación, se compartió un pantallazo del mencionado perfil y se les pidió a los ciudadanos no dejarse engañar por este tipo de contenido.

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Después de tener varias interacciones en el trino, el expresidente Petro decidió borrarlo, aunque no informó que se trató de información falsa en la que cayó.

Sumado a esto, desde el Ministerio de Defensa también le confirmaron a SEMANA que hay algunas diferencias entre las prendas que utiliza el hombre y las que comúnmente llevan los soldados.

Expresidente Gustavo Petro y el supuesto soldado del video falso. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: API

Y es que en el video el supuesto militar le daba las gracias al exjefe de Estado por las cosas que había hecho durante los cuatro años que estuvo en el poder y hasta lo calificaba como el mejor presidente que ha tenido el país.