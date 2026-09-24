Fuentes militares confirmaron que un contingente de una operación de contención fue enviado a la frontera con Venezuela en La Guajira, tras haber recibido nueva información sobre alias Pinocho, jefe de Los Pachenca.

Despliegue criminal de Los Pachenca en el Caribe colombiano. Foto: Suministrado a SEMANA.

De acuerdo con las fuentes militares, la información recibida señala que Pinocho estaría buscando la manera de huir al vecino país, debido a la ofensiva que se desarrolla en el Caribe contra la estructura narcotraficante.

Los Pachenca estuvieron en los titulares de los medios de comunicación de Colombia luego de ordenar un paro armado en Santa Marta, tras la muerte de alias Cholo, el segundo cabecilla de la organización.

Como es de público conocimiento, alias Cholo murió en medio de un operativo de la Policía Antinarcóticos en Guacha, Magdalena, donde se encontraba reunido con varios hombres de Los Pacheca.

Después de un exitoso asalto aéreo por parte de los comandos Jungla de la Policía y de un fuerte combate con los hombres del Cholo, las autoridades reportaron su muerte y la de otras seis personas.

Línea de mando y control de Los Pachenca. Foto: Suministrado a SEMANA

La situación generó que los otros integrantes de la cúpula criminal de Los Pachenca, conocidos con los alias Pinocho, Patiliso, Jacob, Flash y Santiago, estén buscando escondederos para evitar ser alcanzados por las acciones de las fuerzas élite del Ejército y la Policía.

De acuerdo con documentos militares, el origen de Los Pachenca o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada data de 1982, cuando Hernán Giraldo, conocido por algunos artículos académicos como el depredador sexual de la Sierra, creó la organización delincuencial de Los Chamizos, bajo una supuesta fachada de grupo de autodefensa que le brindaba seguridad a comerciantes de Santa Marta.

El documento señala que “el arraigo y ADN criminal que ha llevado a la gestación de la actual organización (Pachenca o Conquistadores de la Sierra) se remonta a 1982 con el surgimiento de una organización armada denominada Los Chamizos, creada por Hernán Giraldo bajo la apariencia de grupo de autodefensa que en principio prestaba sus servicios a comerciantes de Santa Marta”.

Señala el documento que luego se fue extendiendo a la Sierra Nevada, donde tomó el control del manejo de la marihuana: “Actividad que en ese momento representaba una de las principales fuentes de finanzas ilícitas de la región”.

Alias Cholo fue abatido en un operativo de las autoridades colombianas. Foto: Colprensa.

Luego, debido al poderío ilegal, Los Chamizos se transformaron en Autodefensas del Mamey. “En alusión a la vereda El Mamey, primera área geográfica donde sostuvieron combates con las extintas Farc”, indica el documento de inteligencia militar.

Ya para 2021, se adhirieron a las entonces Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo el Frente Resistencia Tayrona, dependiendo del Bloque Norte, hasta su desmovilización en 2006.

Tras la extradición a los Estados Unidos de Giraldo, los exintegrantes del Frente Resistencia Tayrona hicieron parte de diferentes bandas criminales o bacrim, como las denominaron en su momento las autoridades.