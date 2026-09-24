Un incendio registrado en las últimas horas en la Escuela de Artillería activó un operativo de emergencia. Bomberos y soldados trabajan para controlar la situación.

🚨 #ComunicaciónOficial | Frente al incendio registrado en las últimas horas en la Escuela de Artillería, se desplegó un dispositivo de atención con tres máquinas de bomberos, dos carrotanques del @COL_EJERCIRO, 15 bomberos y un pelotón de soldados, quienes apoyan las labores de… pic.twitter.com/sbOgqmqccc — Quinta División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div5) September 24, 2026

Bomberos y Ejército atienden la emergencia

Un incendio se registró la Escuela de Artillería, emergencia que llevó al despliegue de un dispositivo para atender y controlar las llamas.

El humo generado por el incendio fue visible desde diferentes sectores de la ciudad, situación que llamó la atención de los ciudadanos que se encontraban en inmediaciones de la zona.

De acuerdo con la información entregada, en el lugar fueron dispuestas tres máquinas de bomberos, dos carrotanques del Ejército Nacional y 15 bomberos para apoyar las labores de mitigación.

También fue desplegado un pelotón de soldados, que acompaña las labores de atención de la emergencia.

Las autoridades y organismos de respuesta continúan trabajando en el lugar para controlar el incendio.

La emergencia se presentó en la calle 60 Sur con carrera 12D, en una zona cercana al Batallón de Artillería, en el sur de Bogotá.

El humo generado por el incendio fue visible desde diferentes sectores de la ciudad, situación que llamó la atención de ciudadanos que se encontraban en inmediaciones de la zona.

De acuerdo con información difundida por Bomberos Bogotá, se trató de un incendio de cobertura vegetal que fue atendido por unidades de la entidad. Según el reporte, no se registraron personas lesionadas.

De manera preliminar, se indicó que la conflagración se habría originado por efecto lupa.

Por ahora, las labores permanecen concentradas en controlar el incendio y avanzar en la mitigación de la emergencia.

Hipótesis del efecto lupa

De manera preliminar, se planteó que el incendio podría haberse originado por efecto lupa, un fenómeno que ocurre cuando un objeto transparente concentra los rayos del sol en un punto y eleva la temperatura sobre una superficie.

Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente como la causa del incendio.

Por ahora, debe presentarse como una posibilidad mientras las autoridades realizan las verificaciones correspondientes para establecer qué provocó la conflagración.