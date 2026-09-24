“Son unos gansos”: líder del gremio de taxistas reacciona al caos provocado en El Dorado y pide apoyo de las autoridades

Durante la noche del pasado miércoles 23 de septiembre de 2026, un hecho de intolerancia y preocupación se vivió en el aeropuerto El Dorado, luego de que un tiroteo por parte de un taxista comenzara a generar caos en la zona.

Capturan a taxista que habría disparado en Aeropuerto El Dorado: se conoce el supuesto motivo por el que accionó un arma

De acuerdo a la información preliminar, el conductor del vehículo de transporte público había mantenido una discusión con otro por recoger un pasajero, lo que derivó en consecuencias mayores al haber sacado un arma traumática.

Disparos sonaron en el aeropuerto, en donde videos que circulaban en redes sociales mostraban a las personas preocupadas por el incidente. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

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Reportan un tiroteo y fuertes disturbios cerca del Aeropuerto El Dorado, en medio de enfrentamientos y bloqueos protagonizados por taxistas.#Bogotá #Colombia #ElDorado pic.twitter.com/0YMr0fIYUA — Sumit (@Sumishiv1406) September 24, 2026

Las acciones derivaron en la respuesta de las autoridades, quienes, luego de perseguir al implicado en un plan candado, pudieron encontrar al responsable en inmediaciones de un centro comercial en la localidad de Teusaquillo.

“Durante el procedimiento fue hallada el arma traumática y también se inmovilizará el vehículo en el cual se desplazaba esta persona”, comentó el brigadier general Giovanny Cistancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Captura del taxista Foto: Policía Metropolitana de Bogotá - API

Postura del gremio de taxistas

Tras los hechos ocurridos en la noche del 23 de septiembre, el líder del gremio de taxistas, Hugo Ospina, compartió su postura.

En entrevista con SEMANA, el presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi (Asoproctax) informó que los taxistas implicados en el incidente no forman parte de ningún gremio vinculado, como por ejemplo Taxi Imperial, así que no se encuentran autorizados por Opain.

Ospina afirma que ambos conductores son denominados como “gansos”, los cuales, según su explicación, han prestado su servicio durante varios años de manera informal.

Hugo Ospina. Foto: NICOLAS LINARES

“Nunca han querido hacer fila de manera ordenada, sino que guardan el carro en el parqueadero del aeropuerto o lo parquean ahí en alguna de las vías del segundo piso y comienzan a pregonar el servicio”, comentó.

Para el líder gremial, que estos conductores se encuentren estacionados en zonas cercanas al aeropuerto ha traído conflicto entre taxistas que sí han seguido respetuosamente las reglas impuestas.

Es ante la situación presentada anoche que Ospina hace un llamado a la Alcaldía Mayor de Bogotá para brindar mayores controles en la terminal aérea con el objetivo de evitar casos como estos.

El gremio de taxistas pidió reforzar los controles en las inmediaciones del Aeropuerto El Dorado. Foto: Getty Images

“Yo sí quiero hacer un llamado a la Secretaría de Movilidad para que se realicen operativos contra estos ‘gansos’. Nosotros queremos que haya coherencia vial y en la movilidad para que no sucedan estos episodios tan graves”, exclamó.

Adicionalmente, el líder del gremio le hizo un llamado al Gobierno Nacional, específicamente en materia del porte de armas, en la que Ospina pide que se establezcan reglas claras sobre las personas que pueden portar estos elementos y las restricciones aplicadas a conductores de servicio público.

“Yo creo que el llamado urgente al Gobierno Nacional es que reglamente el porte y la tenencia de armas de fuego y de fogueo en todo el territorio. No esperemos a que haya muertos de un lado o del otro entre usuarios y taxistas, entre los mismos taxistas o entre motociclistas y vehículos particulares”, concluyó.