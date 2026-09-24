Golpe al narcotráfico: cae en Cartagena importante cargamento de cocaína que venía oculto con logo de superhéroe

Una estrategia criminal que incluía un cargamento de cocaína con destino al continente europeo fue neutralizada por la Policía Nacional, junto con la Policía de Antinarcóticos de Colombia.

Decomisan cargamento con 2.5 toneladas de cocaína camufladas en cilindros de gas en el Valle del Cauca

La incautación se realizó en el Puerto de Cartagena, donde miembros de la Policía de Antinarcóticos de Colombia realizaron labores de perfilación e inspección a una carga, las cuales permitieron detectar un sospechoso contenedor con 885 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

La sustancia iba oculta ingeniosamente en un bloque de piedra travertino para despistar los controles de las autoridades del puerto.

Ante esto, la Policía Nacional de Colombia informó que la carga provenía de Callao, Perú, hacía tránsito por Colombia y tenía como destino Valencia, España.

La incautación evitó la circulación de más de 2,2 millones de dosis de cocaína en los mercados internacionales y afectó las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Bloques al interior de la piedra de travertino. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Policía Nacional de Colombia

Las imágenes muestran que los agentes tuvieron que utilizar elementos como martillos, sierras, taladros y perforadoras de concreto para romper la piedra de travertino y descubrir su contenido.

Al romper los muros, encontraron bloques cuadrados sellados con cinta aislante de color negro, donde se escondía el clorhidrato de cocaína.

Lo más sorprendente del asunto llegó cuando los uniformados accedieron al interior de los bloques cuadrados. Pequeños paquetes, del tamaño de un ladrillo, estaban envueltos con el logo de Brisa y el famoso superhéroe Batman.

“Seguimos cerrando las rutas al narcotráfico y fortaleciendo territorios seguros, libres de las economías criminales”, indicó el comunicado de la Policía Nacional.

Los resultados de la operación, en la que se incautaron 885 kilos de cocaína, denotan la efectividad de las capacidades de control e inspección de las Fuerzas Militares de Colombia, especialmente en los puertos del país, por donde entran y salen mercancías hacia muchos destinos del mundo.