Nación

Cae red que usaba veleros deportivos para el tráfico de cocaína a Estados Unidos. Había un socio de alias Otoniel

La organización criminal tiene vínculos con estructuras que han hecho parte de la Paz Total del presidente Gustavo Petro.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
25 de marzo de 2026, 9:16 a. m.
Capturados por su presunta participación en el envío de cocaína a Estados Unidos.
Capturados por su presunta participación en el envío de cocaína a Estados Unidos. Foto: Policía

En un operativo conjunto entre autoridades colombiana y de Estados Unidos se logró llegar a una organización que se dedicaba -según la Policía- al tráfico de cocaína usando veleros deportivos.

Durante la operación se incautaron 2.906 kilogramos de clorhidrato de cocaína y miles de galones de sustancias en suspensión empleadas para la producción del alcaloide.
En veleros enviaban cocaína a EE. UU., dijo la Policía. Foto: Policía Nacional

Sobre el resultado que se logró con la agencia antidrogas DEA, de los Estados Unidos, la Policía señaló que, entre los capturados está alias Libardo, quien era socio estratégico de alias Otoniel, exjefe máximo del Clan del Golfo.

“Se logró la desarticulación de una sofisticada organización narcotraficante con alcance transnacional, con la captura de tres ciudadanos colombianos mediante dos diligencias de registro y allanamiento, en la ciudad de Medellin, el municipio de Guatapé (Antioquia) y Cartago (Valle del Cauca), quienes eran requeridos por la Corte Distrital para el Distrito Sur de la Florida de los Estados Unidos, por los delitos de conspiración y concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína”, reveló la Dirección de Investigación Criminal, Dijín.

x
La DEA apoyó el operativo de la Dijín. Foto: LightRocket via Getty Images

Añadió la autoridad policial: “Se trata de una estructura criminal, vinculada directamente a los grupos armados organizados Ejército Gaitanista de Colombia y ELN, la cual era responsable del envío sistemático de clorhidrato de cocaína desde la costa Caribe colombiana hacia la Florida (EE. UU.), Puerto Rico, República Dominicana y Centroamérica”.

Medellín

Parques biblioteca en Medellín ahora son refugio para mujeres víctimas de violencia

Bogotá

Alivio en la movilidad de Bogotá: puente crucial ya registra 81% de ejecución

Vehículos

Pico y placa en Bogotá este jueves 26 de marzo: así rotará la medida

Bogotá

Atención Bogotá: habilitan cambio de puesto de votación en TransMilenio. Así puede hacer el trámite

Vehículos

Pico y placa en Cali para este jueves 26 de marzo: revise la rotación para evitar multas e inmovilizaciones

Bogotá

Hablaron vecinas de las tres mujeres asesinadas al parecer por un hombre en una casa de Bogotá

Nación

Casa matriz del Hércules C-130 llegaría a Colombia para apoyar investigación de tragedia aérea en Puerto Leguízamo, Putumayo

Vehículos

Pico y placa en Medellín: así funcionará la rotación de la medida este jueves, 26 de marzo de 2026

Nación

Víctimas del trágico accidente aéreo en Putumayo serán trasladadas a Bogotá

Nación

Reportan explosión en la vía Panamericana: ataque a la Policía deja un muerto y cinco heridos en el Cauca

Sobre la investigación, dijo la Dijín: “La organización criminal empleaba una logística diversificada para el tráfico de estupefacientes mediante rutas marítimas que utilizaban como punto de partida los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Dese allí, zarpaban veleros deportivos y embarcaciones con contenedores marítimos, que eran acondicionados con compartimentos ocultos o “caletas”, que permitían transportar entre 200 y 700 kilogramos de cocaína por envío, con una frecuencia de hasta dos veces al mes".

Miembros del ELN también estarían afectando a poblaciones afrodescendientes que viven en la periferia de ese departamento. Ya hay antecedentes.
La red traficante de cocaína tenía nexos con el ELN, dijo la Policía. Foto: FAFP

Para evitar dejar rastro del pago de los dineros producto del negocio narcotraficante, explicó la Policía:

“Tenían también finanzas digitales y habían implementado el uso de la Dark Web, comunicaciones cifradas y pagos en criptomonedas para eludir el rastreo financiero de las autoridades y se estima que la organización producía anualmente cerca de 10 millones de dosis, generando rentas ilícitas superiores a los 23 millones de dólares”.

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes, informó la Dijín.