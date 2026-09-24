¿Santa Marta vuelve a la normalidad? Esto dicen las autoridades sobre la situación tras el paro armado

Durante la mañana de este jueves 24 de septiembre, Carlos Pinedo, alcalde de Santa Marta, publicó un video en el que muestra cómo fue la reactivación de diferentes sectores, como el transporte público y varios comercios en la ciudad, tras el paro armado que paralizó el territorio.

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En el material se ve al mandatario subirse a un bus y recorrer diferentes sectores en bus, para posteriormente bajarse del articulado. “No están solos, toda la fuerza pública con más de 1.100 hombres y la institucionalidad están rodeando a nuestros transportadores y a todos los samarios”, afirmó el alcalde.

Por otro lado, el funcionario aseguró que lideró la reapertura del comercio en la Carrera Quinta de Santa Marta, establecimientos que se vieron afectados por la grave situación que vivió la ciudad después del abatimiento de alias Cholo.

“Estuvimos escuchando, acompañando y llevando un mensaje de tranquilidad y confianza. Con el apoyo de la Fuerza Pública y de toda la institucionalidad, seguimos trabajando para recuperar la seguridad y devolverle la tranquilidad a nuestra gente”, declaró Pinedo.

Asimismo, extendió un mensaje a los comerciantes, en el que les aseguró que no se encuentran solos y que cuentan con la protección de diferentes instituciones, como la Policía y el Ejército Nacional, cuyos integrantes se encuentran actualmente custodiando diferentes puntos de la capital del Magdalena.

Se espera que en las próximas horas la situación siga mejorando en el territorio, debido a que el Estado Mayor de los Conquistadores de la Sierra, grupo que estaba causando estragos en Santa Marta, anunció el fin del paro armado que tenía afectados a los ciudadanos. Esto sucede luego de que el Gobierno Nacional realizara una ofensiva para evitar nuevos incidentes.

Esta situación quedó registrada en diferentes videos e imágenes que circularon en redes sociales, en los que se ve a hombres encapuchados y armados llegar a distintos establecimientos, amenazando a quienes se encontraban allí y obligándolos a cerrar los comercios.

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Según la información oficial, por este hecho las autoridades desplegaron cientos de uniformados que tenían el objetivo de restablecer el orden en Santa Marta y garantizar la seguridad de las personas presentes en la ciudad.

Por otro lado, varias escuelas y colegios declararon clases virtuales durante estos días, a la espera de que la situación comience a mejorar. Por el momento, los comercios y diferentes sectores del territorio comienzan a normalizarse. Sin embargo, las autoridades todavía mantienen una constante vigilancia en la zona.