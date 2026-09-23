Emotivo reconocimiento a la Fuerza Pública en las playas de El Rodadero en medio del paro armado.

Un emotivo gesto de respaldo ciudadano se registró la tarde del pasado miércoles 23 de septiembre en la playa de El Rodadero, uno de los sectores turísticos más concurridos de Santa Marta.

Tomás Uribe reaccionó tras el patrullaje del presidente Abelardo De La Espriella en Santa Marta

En medio de la tensión generada por el paro armado decretado por la estructura criminal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, turistas nacionales, extranjeros y residentes locales se unieron en un cálido aplauso para homenajear a los uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que patrullaban el corredor playero.

Contundente respuesta de Abelardo De La Espriella por imagen que se volvió viral portando una pistola mientras patrullaba Santa Marta

El acto simbólico se produjo de forma espontánea mientras las patrullas combinadas realizaban recorridos de control para proteger los establecimientos de comercio y la franja costera.

La manifestación popular sirvió para enviar un mensaje de resiliencia institucional, en momentos en que la capital del Magdalena enfrenta estrictos esquemas de seguridad para neutralizar las acciones de violencia contra la población civil.

Despliegue operativo y balance de la Fuerza Pública

Para hacer frente a la contingencia, la administración distrital confirmó un refuerzo masivo en el pie de fuerza que vigila las calles y áreas rurales del municipio.

Turistas en El Rodadero, Santa Marta, aplaudieron a un grupo de militares que patrullaba este emblemático sector turístico de la capital del Magdalena, como parte del despliegue de la Fuerza Pública para recuperar el control y garantizar la seguridad en la zona. pic.twitter.com/ItoQBLURbn — Javier Contreras 🎙 (@jcontrerasa) September 24, 2026

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, destacó en El Debate de SEMANA el arribo de 600 efectivos de la Policía y 500 militares adicionales, consolidando un dispositivo defensivo que cuenta con el acompañamiento directo del Gobierno Nacional y la cúpula operacional.

En el balance de las operaciones recientes contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, las autoridades confirmaron la baja de 13 integrantes del grupo ilegal en combates directos, así como la captura de varios cabecillas estratégicos.

Aunque las autoridades garantizan el control territorial, en los sectores comerciales y turísticos de la ciudad aún se percibe prevención frente a posibles represalias criminales.

Análisis de la gobernanza criminal y llamado a la normalidad

Frente al origen de la crisis, tanto el mandatario distrital como expertos en seguridad regional coincidieron en cuestionar los resultados de los marcos de negociación de años anteriores.

Analistas del conflicto explicaron que esta estructura no responde a causas ideológicas, sino a un modelo macrocriminal con más de tres décadas de arraigo que ejerce gobernanza armada y extorsión sistemática sobre múltiples sectores productivos.

Ante este panorama, el alcalde Carlos Pinedo y la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, reiteraron la invitación a los comerciantes para reabrir sus puertas y retomar la cotidianidad.

Las autoridades locales insistieron en que el acompañamiento institucional es permanente, por lo que mantener la actividad económica es fundamental para desarmar el propósito de zozobra buscado por las bandas ilegales.