Cotelco destaca despliegue de seguridad en Santa Marta y llama a mantener los planes turísticos: “Pueden venir”

Luego de varias horas de caos por el paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el gremio hotelero del Magdalena aseguran que ha sido clave el despliegue militar y de la Policía ordenado por el presidente Abelardo De La Espriella.

El presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, Omar García, habló con SEMANA sobre el panorama que enfrenta el sector tras estas graves amenazas.

“Para fortuna se está viendo un trabajo de articulación público, privado y social en este ecosistema turístico de Santa Marta, del Magdalena y del Caribe colombiano. Estamos trabajando siete días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año. El presidente ha dado unas instrucciones y lo estamos sintiendo de parte de las Fuerzas Armadas de Colombia, de la Policía, la Alcaldía y la Gobernación”, afirmó García.

Para García este tipo de acciones violentas crean incertidumbre entre propios y turistas que llegan a Santa Marta a disfrutar de su riqueza gastronómica y turística.

“Estamos viendo algo que hacía muchos años no ocurría, en donde todos están trabajando con un solo propósito: mejorar todo lo que tiene que ver con la tranquilidad y la seguridad de los habitantes, pero, por supuesto, en nuestro caso, de nuestros colaboradores que trabajan en el sector hotelero y también de los visitantes y turistas que están llegando a Santa Marta y al Magdalena”, señaló.

Durante un recorrido realizado por SEMANA en Santa Marta se observó presencia de turistas en sectores como el Parque de los Novios y El Rodadero, mientras las autoridades mantienen controles en diferentes zonas.

Paro armado en Santa Marta ordenado por la organización ilegal Conquistadores de la Sierra. Foto: Redes sociales

“Ese compromiso de las autoridades con presencia las 24 horas ha sido fundamental en estos dos días. Hay mucha incertidumbre, por el cierre de las tiendas de los barrios y por la movilidad, pero hoy están en todos los sectores turísticos. Desde los límites con el municipio de Ciénaga hasta La Guajira hay presencia”, explicó el presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena.

Al mismo tiempo, señaló que es amplio es despliegue de la Fuerza Pública sobre varios puntos del departamento del Magdalena.

“Más de 2.000 hombres están en Santa Marta y Magdalena vigilando y acompañando a todo el mundo, incluyendo a nuestros colaboradores del sector hotelero y turístico, pero también a los turistas. Turistas no solamente nacionales, sino internacionales”, manifestó.

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Para el sector hotelero, la presencia permanente de las autoridades representa una señal importante para recuperar la confianza de quienes tenían reservas o contemplaban viajar hacia esta zona del Caribe colombiano.

“Podemos decir que hay una recuperación del turismo, con todas las autoridades, tanto nacionales, distritales y, por supuesto, las Fuerzas Militares. Estuvo aquí el segundo comandante del Ejército de Colombia, estuvo el comandante de la Primera División y estuvo la Policía a nivel nacional junto a los comandantes de la Metropolitana del Magdalena con todos sus hombres. Esto al sector le está agradando”, aseguró García.

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Finalmente, Cotelco Magdalena envió un mensaje a los colombianos y extranjeros que evalúan mantener o programar sus viajes hacia Santa Marta durante los próximos meses.

“Santa Marta, donde las puertas siempre están abiertas: turismo de sol y playa, turismo de naturaleza, una boda, un congreso, una convención o cualquier reunión, y también turismo cultural. No olvidemos que esta es la ciudad más antigua de América. Aquí falleció el libertador Simón Bolívar y tenemos la catedral más antigua de Colombia”, expresó.