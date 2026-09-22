Estruendoso sonido de aviones caza asustó a los vecinos en Barranquilla: se dirigían a este lugar

Un intenso estruendo sónico, causado por el paso de aviones de combate sobre el cielo de Barranquilla con destino a Santa Marta, alertó a miles de ciudadanos en la tarde de este martes, 22 de septiembre.

Abelardo De La Espriella rompió el protocolo y envió inesperado mensaje a la prensa: así fue el particular episodio

El despliegue aéreo formó parte de la respuesta operativa del Estado ante la grave crisis de orden público que enfrenta la capital del departamento del Magdalena, donde la estructura criminal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada pretendió imponer un paro armado tras la neutralización de tres de sus cabecillas principales: alias Cholo, alias Bendito Menor y alias la Bebecita.

En imágenes: la militarización de Santa Marta tras orden presidencial

La situación derivó en la inmediata militarización de la ciudad por orden directa del presidente Abelardo De La Espriella.

Tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía fueron desplegadas en sectores estratégicos como los barrios 11 de Noviembre, La Lucha, el Centro Histórico y la zona comercial de Sanandrecito, luego de que sujetos encapuchados hostigaran a los comerciantes y dispararan armas de fuego para forzar el cierre masivo de los establecimientos.

Aviones de combate sobrevuelan Barranquilla rumbo a Santa Marta por grave crisis de orden público con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra que impusieron un paro armado tras la baja de alias Cholo, segundo al mando de la organización. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/YupddizL7D — Revista Semana (@RevistaSemana) September 22, 2026

Intimidaciones al comercio, quemas y capturas en la región

Los delincuentes ejecutaron acciones de constreñimiento contra el gremio de transportadores y comerciantes locales.

Los reportes preliminares de las autoridades y la comunidad confirmaron la quema de un taxi y dos autobuses de servicio público en medio de la escalada de pánico, además de disparos disuasivos contra locales comerciales.

Frente a la arremetida delictiva, la reacción conjunta de las fuerzas de seguridad dejó como resultado la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes de la estructura en Santa Marta y dos más en Riohacha, departamento de La Guajira.

Las autoridades locales iniciaron de inmediato la verificación de los contenidos audiovisuales que circulan en redes sociales para desmentir piezas antiguas y focalizar la atención en los puntos con afectación real.

Postura de las autoridades locales y directriz presidencial

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, expresó su profunda preocupación por el accionar de motociclistas armados que buscan infundir pánico en las calles.

Guerra enfatizó que no se le debe ceder terreno al constreñimiento ilegal mediante el cierre de locales, instando a una respuesta contundente.

Por su parte, el alcalde distrital, Carlos Pinedo Cuello, agradeció la intervención directa del Ejecutivo para garantizar el orden público y la seguridad de la ciudadanía.

Por intermedio de sus redes oficiales, el presidente De La Espriella ratificó que se desplazará al territorio para comandar personalmente las operaciones defensivas. “A los bandidos se les responde con toda la fuerza del Estado”, sentenció el mandatario.

Entretanto, la Primera División del Ejército Nacional confirmó que la Segunda Brigada mantendrá un dispositivo permanente en la franja urbana y rural de Santa Marta y La Guajira para garantizar la movilidad y la actividad económica.