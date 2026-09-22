Inteligencia artificial y evolución del crimen: los ejes centrales del encuentro de la jurisdicción penal en Santa Marta

La inteligencia artificial, las nuevas formas de criminalidad, la evolución de la prueba judicial, el derecho penal económico y las garantías del debido proceso serán algunos ejes del próximo Encuentro Nacional de la Jurisdicción Penal.

Los magistrados que conforman la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, liderada por el magistrado Roberto Solorzano, realizarán el evento los próximos 24 y 25 de septiembre en la ciudad de Santa Marta, a donde llegarán jueces, fiscales, académicos y litigantes de Colombia, España y México.

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El objetivo principal de este III Encuentro de la Jurisdicción Penal es analizar a fondo los principales retos que enfrenta el derecho penal frente a las nuevas tecnologías, la evolución del crimen y las actualizaciones procesales que se vienen presentando en esa rama de la justicia.

Ese espacio se consolidó como el principal escenario de discusión académica de la jurisdicción en Colombia que pretende fortalecer el diálogo entre la judicatura, la academia y los distintos actores del sistema de justicia para contribuir al desarrollo de una jurisprudencia sólida, garantista y acorde con las transformaciones del país.

En las dos jornadas se desarrollarán conferencias sobre temas relevantes del derecho penal como el papel del juez en la era de la inteligencia artificial, los debates actuales sobre la prueba, el racionamiento probatorio con enfoque de género y etario, y la prueba de referencia y el testimonio adjunto.

Los representantes de la justicia penal también estudiarán la intervención de las partes dentro del proceso, el control judicial de la acusación, el derecho penal económico y las nuevas manifestaciones del crimen en Colombia y la región.

Los magistrados Carlos Roberto Solorzano Garavito y Jorge Hernán Díaz Soto, respectivamente, presidente y vicepresidente de la Sala Penal de la Corte Suprema. Foto: Corte Suprema de Justicia

La agenda contará con la participación de destacados académicos y expertos internacionales, como Jesús María Silva Sánchez, reconocido catedrático de derecho penal y consultor español, y Rodolfo Félix Cárdenas, socio director del Despacho Félix Cárdenas S. C., dedicado al litigio en materia penal (México).

El director de Derecho Penal de la Universidad Externado, Yesid Reyes; el expresidente de la Corte Suprema, Ricardo Calvete; el magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez Tamayo; la magistrada de la Sala Especial de Primera Instancia, Paula Andrea Ramírez; y Luz Adriana Camargo, fiscal general, serán la cuota de Colombia para este encuentro.