Grave accidente en la vía Medellín-Urabá: bus cayó al vacío y hay 17 personas heridas

El siniestro se registró durante la jornada de este martes, 22 de septiembre, en uno de los corredores que comunica a Medellín con la región de Urabá. La emergencia ocurrió en el sector Manglar, en jurisdicción del occidente antioqueño, un punto ubicado en el trayecto entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas.

Reportan un muerto tras grave accidente en Puente Aranda, en Bogotá

De acuerdo con la información preliminar conocida hasta ahora, el vehículo terminó fuera de la carretera y cayó por un abismo.

En las primeras versiones difundidas sobre el accidente se ha mencionado una posible falla mecánica. Sin embargo, este dato todavía debe ser confirmado por las autoridades encargadas de establecer las causas del siniestro.

La magnitud del accidente obligó a la movilización de organismos de emergencia para atender a los pasajeros afectados. El reporte inicial señala que 17 personas resultaron heridas y fueron trasladadas para recibir atención médica.

Cuatro de los lesionados presentarían heridas de mayor gravedad, aunque las autoridades médicas todavía deben establecer el estado de cada paciente y este balance podría cambiar durante las próximas horas.

Uno de los puntos que todavía no está completamente establecido es qué provocó que el bus saliera de la vía. En las primeras informaciones se ha mencionado una posible falla mecánica, pero esta versión debe ser tomada como una hipótesis mientras avanzan las investigaciones.

Por ahora, no existe un pronunciamiento público de la Policía Nacional que permita confirmar oficialmente esa causa.

Un corredor donde ya se han presentado accidentes

El sector donde ocurrió el nuevo siniestro no es ajeno a emergencias viales. La zona de La Chorquina, ubicada en este mismo corredor entre Santa Fe de Antioquia y Cativo, ha registrado otros accidentes durante los últimos años.

En mayo de 2026, por ejemplo, un motociclista murió en un accidente ocurrido precisamente en La Chorquina.

Así quedó el bus de servicio público tras caer al vacío en el sector Manglar, en la vía Medellín-Urabá. Foto: Captura de pantalla X @AntConecta

En ese caso, las autoridades llegaron al sitio para adelantar la inspección correspondiente y establecer las circunstancias del hecho. También existen antecedentes de accidentes graves con buses en este corredor.

Tragedia en la vía Panamericana: accidente de bus turístico deja cuatro muertos y 20 heridos

En 2018, un vehículo que transportaba estudiantes sufrió un volcamiento en La Chorquina; una joven murió posteriormente y otras cuatro personas fueron trasladadas a un hospital por la gravedad de sus lesiones.

En esa oportunidad, la Policía de Carreteras informó que la investigación buscaba establecer las causas del accidente.

Estos antecedentes muestran que se trata de un tramo que ha requerido en distintas ocasiones la intervención de autoridades y organismos de atención.