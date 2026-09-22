“Por favor, ayuda”: comunidad pide colaboración por nuevos focos que podrían intensificar el incendio de Villa de Leyva

El incendio en Villa de Leyva concentra la atención de gran parte de los organismos y equipos especializados en estas emergencias. Sin embargo, la emergencia continúa generando estragos en diferentes partes del territorio, generando riesgo de que se causen afectaciones por las llamas.

Incendio en Villa de Leyva: así fue el minuto a minuto del tercer día en el que el fuego rodeó al municipio

Este es el caso de la vereda El Roble, en este municipio, donde la comunidad pide ayuda urgente a las autoridades porque, al parecer, habría surgido un nuevo foco de la conflagración que estaría comenzando a expandirse por el sector. Asimismo, los habitantes del lugar piden que se envíe un helicóptero que pueda apagar las llamas.

“Por favor, por la vereda del Roble, abajo del Conjunto Los Naranjos. Se incendió, necesitamos colaboración. Necesitamos que nos envíen un helicóptero para que esto no avance, está muy grande. Por favor, ayuda, ayuda”, se escucha en un video difundido por la comunidad.

La comunidad lucha por apagar el nuevo foco. Foto: Suministrada a SEMANA

Esta situación se suma a la emergencia que está pasando el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, el cual, según el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, ya registra cerca de 800 hectáreas afectadas por el fuego, causando la preocupación de autoridades ambientales debido a la importancia ecológica del lugar.

Noticia en desarrollo...