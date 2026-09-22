La actividad sísmica registrada en Chaparral llevó a la Gobernación del Tolima a reforzar las medidas de prevención.

Más de 130 movimientos fueron reportados por el Servicio Geológico Colombiano entre el 20 y el 21 de septiembre.

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¿Qué medidas anunció la Gobernación del Tolima por los sismos?

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, hizo un llamado a los alcaldes y alcaldesas del departamento para activar los mecanismos de prevención ante la actividad sísmica registrada principalmente en Chaparral.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la Red Sismológica Nacional de Colombia había registrado más de 130 sismos entre la madrugada del domingo 20 de septiembre y las 3:30 de la tarde del lunes 21 de septiembre.

Ante este panorama, Matiz pidió a las autoridades municipales revisar sus protocolos y mantener informadas a las comunidades.

“El Servicio Geológico Colombiano nos ha reportado más de 130 sismos con múltiples movimientos registrados en las últimas horas y con epicentro en el municipio de Chaparral, por lo que solicito a los alcaldes y alcaldesas que pongamos nuestros municipios en modo prevención”.

La mandataria también solicitó convocar los equipos de Gobierno y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.

A demás, invitó a revisar los mecanismos de información y comunicación disponibles en cada localidad:

“Convoquen y activen a sus equipos de Gobierno, a los consejos municipales de gestión del riesgo, sus mecanismos de información y de comunicación”.

Y continuó diciendo: “Revisen sus protocolos, identifiquen las zonas que pueden proponerse como punto de encuentro y mantengan informadas a sus comunidades”.

Tolimenses, pongámonos en modo prevención frente a los sismos. Mantengámonos informados, preparados y atentos para cuidar de todos. pic.twitter.com/QinUYNhBXt — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) September 22, 2026

Escuela en casa en cuatro municipios del Tolima

Como parte de las medidas preventivas, las instituciones educativas de Rioblanco, Chaparral, Roncesvalles y San Antonio tendrán modalidad de escuela en casa.

La medida contempla el desarrollo de guías, clases virtuales y acompañamiento por parte de los docentes.

La decisión fue anunciada en medio del seguimiento que realizan las autoridades a la actividad sísmica en el sur del departamento.

La Gobernación también anunció la conformación de una comisión técnica integrada por funcionarios del Servicio Geológico Colombiano, Cortolima y la administración departamental.

Esta comisión realizará una visita al municipio de Chaparral para analizar la respuesta del suelo en el lugar donde se concentra la actividad sísmica.

El Servicio Geológico Colombiano, por su parte, mantiene el monitoreo permanente de la zona y ha informado que continuará comunicando cualquier novedad relevante.

Además de las medidas dirigidas a las autoridades y las instituciones educativas, Matiz hizo un llamado a las familias del Tolima para fortalecer la prevención desde los hogares.

La gobernadora recomendó tener preparado un kit básico de emergencia con elementos que puedan ser necesarios ante una eventual situación de emergencia.

“(…) Preparemos un kit básico de emergencia: un silbato, una linterna, agua, tapabocas y otros elementos que podamos necesitar deben estar a la mano porque prevenir también es cuidar".

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La actividad sísmica en Chaparral continúa bajo vigilancia del SGC.

La entidad reportó que los movimientos registrados en los últimos días presentan una actividad superior al promedio observado en las semanas anteriores y mantiene el seguimiento de la zona.