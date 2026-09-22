Primicia: el organigrama secreto de la operación contra alias Cholo y Bendito Menor

SEMANA conoció con inteligencias de las agencias de inteligencia del Estado cómo está conformada la línea de mando de Los Pachenca o Conquistadores de la Sierra, que recientemente fueron golpeados por la Fuerza Pública, abatiendo a dos de sus principales cabecillas.

El primero fue Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor; luego José Pérez Villanueva, alias Cholo.

Mando y control de Los Panchenca. Organigrama de las agencias de inteligencias del Estado. Foto: Suministrado a SEMANA.

SEMANA conoció imágenes confidenciales de la Fuerza Pública sobre la estructura y la distribución de Los Conquistadores de la Sierra en la región Caribe.

En el organigrama, el líder principal es Fredy Castillo Carrillo, conocido como Pinocho. Después sigue alias Cholo; en tercer lugar está alias Patillazo, que es Orlando Pérez Ortega, y en cuarto lugar se encuentra alias Comando 77.

Despliegue criminal de Los Pachenca en el caribe colombiano. Foto: Suministrado a SEMANA.

También aparecen los presuntos cabecillas de los diferentes frentes, organizados de la siguiente manera:

Como presunto cabecilla del frente Cristóbal Duarte aparece Harrys Deibys Charris, alias Jacob.

Como jefe del frente Javier Cáceres, aparece alias Bendito Menor, muerto en una operación de la Fuerza Pública hace dos semanas en la Guajira.

Armamento y equipos de interceptación decomisados a Los Pachenca en el operativo contra alias Cholo. Foto: Ministerio de Defensa

Y como presunto jefe del frente Libardo Vergel está Jhon Rafael Salazar, alias Flash. Está pendiente por identificar el cabecilla del frente Resistencia Campesina.

Durante el operativo de la Policía Antinarcóticos contra alias Cholo, informaron las autoridades que: “Alias Cholo contaría con una trayectoria criminal de más de 15 años y habría integrado diferentes estructuras armadas organizadas. Según las investigaciones, posteriormente habría asumido como segundo cabecilla de las ACSN, desde donde estaría relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y control de economías ilícitas en la región Caribe”.

Agregó la Policía que: “Sería señalado como uno de los principales articuladores de la cadena del narcotráfico hacia países de Centroamérica, mediante el uso de lanchas rápidas tipo go fast y semisumergibles, con salidas desde zonas costeras de Santa Marta y la Alta Guajira.

El fusil decomisado a Los Pachenca tiene la capacidad de derribar helicópteros. Foto: Ministerio de Defensa

Durante el procedimiento fueron incautados 10 fusiles, entre ellos un fusil Barrett calibre 50; dos lanzagranadas M79; un lanzagranadas MGL; dos pistolas; una granada de mano; 11 granadas de 40 milímetros; 45 proveedores para fusil; cinco proveedores para fusil Barrett; 1.800 cartuchos calibre 5.56 milímetros; 1.614 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros y 120 cartuchos calibre 50, además de material de intendencia, entre morrales, chalecos y arneses.