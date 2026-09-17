Pese a tener una pistola ‘matapolicías’, juez dejó en libertad a presuntos delincuentes al servicio de un extraditable

Dinero en efectivo, una escopeta, cartuchos y una pistola matapolicías, de referencia Five Seven, que está prohibida internacionalmente, le fueron encontrados a varios presuntos integrantes de los Comandos de Frontera que lidera el extraditable alias Araña.

Geovany Andrés Rojas, alias Araña, el narco VIP, pedido en extradición. Foto: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADO A SEMANA

Los capturados y los elementos decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes en Putumayo, según informaron fuentes militares.

Sin embargo, y pese a tener de presente estos elementos el juez Álvaro Gómez, de control de garantías de Mocoa Putumayo, ordenó dejar en libertad a los capturados.

Las autoridades militares que ejecutaron la captura en contra de los presuntos delincuentes, habían sustentado una posible conducta ilegal de los detenidos por el delito fabricación y tráfico de armas.

En su decisión el juez argumentó que no declaraba legal el procedimiento de registro y allanamiento y en consecuencia ordenaba la libertad de los detenidos.

Capturados presuntos cabecillas de los Comandos de Frontera en el Putumayo. Foto: Ejército

Por su parte las autoridades militares habían indicado que dentro de los capturados estaban al parecer dos cabecillas de Los Comandos de Frontera que delinquen en el sur del país.

Es de recordar que alias Araña fue incluido dentro de la paz total del presidente Gustavo Petro. Pese a su condición de negociador, la Fiscalía señaló recientemente que este sujeto habría continuado ordenando crímenes, por los cual le fueron imputados varios delitos.

Araña se encuentra en la lista de capturados que pronto serán extraditados a los Estados Unidos por orden del presidente Abelardo De La Espriella.

Según la Fiscalía, Araña habría ordenado al menos 16 homicidios de líderes sociales durante el período que duró la paz total.

“De acuerdo con la investigación, habría ordenado crímenes en contra de personas que eran consideradas colaboradoras de otros grupos ilegales o de las autoridades, firmantes del Acuerdo de Paz y líderes sociales”, dijo la Fiscalía.