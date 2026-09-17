Encontraron muertas a dos mujeres en apartamento de Bogotá: Policía reveló detalle clave de lo que habría ocurrido

Conmoción en un apartamento de un conjunto residencial de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, exactamente en la calle 80 bis sur con carrera 94, luego de que dos mujeres fueran encontradas muertas.

El hallazgo de los dos cuerpos sin vida se produjo en horas de la mañana de ayer, miércoles, 16 de septiembre, después de que, al parecer, un hombre se percatara de lo que había acontecido al interior del apartamento.

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que las fallecidas eran madre e hija, quienes, al parecer, “habrían consumido una sustancia venenosa” que las llevó a la muerte.

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En cuanto a las edades de las mujeres, se informó que tenían 39 y 66 años, respectivamente. Un cuerpo habría sido encontrado en un pasillo de la casa y otro sobre una cama, en una habitación.

Tras el hecho, al lugar arribaron unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos y dar apertura a una investigación que permita establecer las causas puntuales de lo ocurrido.

Los cuerpos fueron trasladados hasta las instalaciones de Medicina Legal para realizar las necropsias.

Las autoridades deberán establecer si, efectivamente, las mujeres ingirieron una sustancia desconocida o si hay otras personas involucradas en ese hecho, que tiene consternada a la comunidad del conjunto residencial, ubicado en Bosa.

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En este contexto, la Alcaldía de Bogotá indicó recientemente que, durante 2025, en la ciudad se notificaron 8.685 casos de ideación suicida en adolescentes frente a 8.746 registrados en 2024.

“En ambos años, las mujeres concentraron cerca de dos terceras partes de las notificaciones: 5.820 casos en 2025 y 5.981 en 2024. Para 2026, con corte al 30 de junio, se han registrado 4.064 casos, de los cuales 2.647 corresponden a mujeres y 1.417 a hombres. En la población general, durante 2025 se notificaron 33.242 casos de ideación suicida y 8.298 intentos de suicidio. En 2024 se registraron 30.209 casos de ideación y 8.582 intentos. Para 2026, con corte al primer semestre, se han notificado 16.334 casos de ideación suicida y 4.549 intentos”, agregó el Distrito.