Se conoce cómo encontraron el cadáver de una niña en una alcantarilla en Bogotá: un testigo contó lo ocurrido

Hay conmoción en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, después de que fuera encontrado en una alcantarilla el cuerpo sin vida de una menor de tan solo 12 años de edad.

Autoridades hicieron macabro hallazgo en una alcantarilla de Ciudad Bolívar

El hallazgo ocurrió en la tarde de este martes, 15 de septiembre, hacia las 5:00 de la tarde. Desde ese momento, hay muchas preguntas sobre qué fue lo que pasó y cómo llegó hasta allí.

Según se ha podido conocer, al parecer varios niños de un colegio cercano al sitio estaban jugando y, en un momento, ingresaron a un canal de agua; fue entonces cuando observaron el cadáver.

Un habitante del barrio habló con el medio City TV y reveló nuevos detalles del hallazgo, al confirmar que fueron los menores quienes encontraron el cuerpo.

“Ellos se fueron ahí por entre el tubo y alcanzaron a caminar los 70 m cuando tropezaron ahí con esa imagen y ahí fue cuando se dieron cuenta y se asustaron y se devolvieron”, señaló.

Una vez salieron del canal de agua, los menores avisaron a la comunidad sobre lo que vieron en la alcantarilla y esta informó a la Policía.

De inmediato, algunos uniformados llegaron, realizaron la verificación de lo que había en el interior del lugar y también observaron el cuerpo de la niña. “Estuvimos hasta allá con la Policía y primero vinieron y miraron ahí entre el hueco y con la luz del celular ahí enfocó”, relató el testigo.

Hombre aceptó cargos por crimen de su pareja y su hijastra de 11 años en Bogotá: habría recorrido varias vías con los cuerpos

“Entonces fue cuando trajimos la barra y la palanca y destapamos y abrimos y sí, la niña estaba ahí”, agregó.

Poco después, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá también llegó a la zona y fue el encargado de realizar las maniobras para sacar el cadáver de la alcantarilla, ya que se encontraba a por lo menos cuatro metros de profundidad.

Por su parte, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron el respectivo procedimiento de inspección técnica del cuerpo y su levantamiento.

Las autoridades se encuentran verificando qué pasó con esta menor de edad. Foto: City Tv

Los restos de la niña fueron trasladados hasta el Instituto Nacional de Medicina Legal para verificar su identidad y establecer su causa de muerte, información que será clave para saber qué pasó en este caso.

Por el momento, hay más preguntas que respuestas, por lo que las autoridades adelantan las respectivas investigaciones, entre ellas, la revisión de las cámaras de seguridad, para esclarecer lo ocurrido.