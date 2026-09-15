La búsqueda de Joseph Santiago Santamaría Jiménez continúa en Bogotá. El adolescente, de 15 años, desapareció el pasado 10 de septiembre y, mientras pasan los días sin noticias sobre su paradero, su padre, John Mauricio Santamaría, hizo un nuevo llamado para que las entidades encargadas agilicen las labores que permitan reconstruir los últimos movimientos de su hijo.

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Además, él también hace lo posible para acelerar la búsqueda: publicó la imagen de su hijo, incluso la imprimió en objetos y prendas, y la ha dado a conocer en redes y otros medios.

En un video conocido este martes, 15 de septiembre, el hombre aseguró que hasta el momento cuenta con una imagen que ubicaría al adolescente dentro del sistema TransMilenio, pero sostiene que no ha recibido información que le permita saber qué ocurrió después.

“Mi nombre es John Mauricio Santamaría. Hago este video para publicar que tengo a mi hijo desaparecido desde el día 10 de septiembre. Como pueden ver, Joseph Santamaría, desde el 10 de septiembre, la única información que tengo, y una foto, es que está en la estación de la 77 y de ahí no he logrado ver nada más”, manifestó.

Pide revisar las cámaras

Uno de los principales reclamos de Santamaría está relacionado con el seguimiento a las cámaras del sistema de transporte. Según explicó, existe evidencia que permitiría establecer un punto y una hora concreta en los que estuvo su hijo.

“El jueves, a las 5 y 2 minutos, estaba en la estación de la 76, porque tengo la evidencia de que estaba ahí. Entonces no sé qué tan difícil sea el trazado de cámaras de ahí para abajo, porque está en la red de TransMilenio”, afirmó.

El padre cuestionó que, pese a contar con ese punto de referencia, todavía no tenga claridad sobre el recorrido que habría realizado posteriormente el adolescente.

“Se comunican conmigo y vamos a activar tal ruta y tal ruta, y activamos esto y activamos lo otro, pero en claridad no me da como algo claro”, señaló.

Por esa razón, insistió en que su principal petición es que los procedimientos avancen con mayor rapidez: “Pido celeridad en los procesos que están llevando las entidades”.

El último registro conocido de Joseph se ha convertido en una pieza importante para reconstruir sus movimientos. Información conocida previamente señala que el adolescente fue captado en la estación La Granja de TransMilenio, ubicada sobre la troncal de la calle 80, antes de que se perdiera su rastro.

🚨 ¡Josephe Santiago debe volver a casa! Josephe Santiago Santamaría, un estudiante de 15 años, está desaparecido desde el pasado 10 de septiembre. El último registro que se tiene de él, según informa su familia, es cuando salió de su colegio y posteriormente fue ubicado en la estación de La Granja con Calle 77 a eso de las 5 de la tarde. Han pasado cuatro días. Cuatro días de angustia para su familia y, hasta ahora, sin avances claros que permitan conocer su paradero. Cada minuto cuenta. No podemos normalizar la desaparición de otro menor de edad ni permitir que el tiempo siga pasando sin respuestas. Hago un llamado urgente a @icbfcolombia @fiscaliacol @GobiernoBtA @CarlosFGalan @policiacolombia y a todas las entidades distritales competentes para que se activen y refuercen de inmediato todas las capacidades institucionales necesarias para dar con su paradero. 🔴 La búsqueda de Josephe Santiago debe ser una prioridad. A su familia le decimos: no están solos. Exigimos celeridad, coordinación y resultados. #denuncia #Bogotá — Quena Ribadeneira- Concejala de Bogotá (@QuenaRibadeneir) September 15, 2026

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“Ahora no es solo mi hijo”

Santamaría también recordó que la desaparición de Joseph ocurre en medio de la preocupación por otros menores que actualmente son buscados en Bogotá.

“Ahora no es solo mi hijo, hay más chicos perdidos, no en esta localidad, pero sí en Bogotá. Entonces lo que yo quiero es tener más celeridad en los procesos que están llevando”, concluyó.

El caso de Joseph forma parte de un panorama que ha encendido las alertas en la capital.

De acuerdo con el balance de la Secretaría Distrital de Seguridad, entre el 3 de enero y el 11 de septiembre de 2026 se ha tenido conocimiento de 294 reportes relacionados con niños, niñas y adolescentes desaparecidos. De ellos, 162 habían sido localizados, mientras 19 continuaban siendo buscados al momento del reporte.

El tema escala. Este 15 de septiembre, el Concejo de Bogotá pidió explicaciones a las autoridades y advierte que detrás de los reporte de 538 casos podría existir un fenómeno criminal que requiere ser investigado.

Y este mismo día, el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, se pronunció: “Ningún caso puede ser tomado a la ligera ni desechado”, enfatizó, al señalar que el objetivo de la administración distrital es encontrar a todos los menores que permanecen desaparecidos.

La desaparición de Joseph también llevó a familiares, compañeros y ciudadanos a movilizarse en la noche del 14 de septiembre en la calle 80 para exigir avances en su búsqueda. La protesta llegó a afectar la operación de TransMilenio en este corredor de Bogotá.

Las autoridades han reiterado que ante la desaparición de un menor no es necesario esperar 24, 48 o 72 horas para realizar el reporte. Este debe hacerse de manera inmediata y aportando la mayor cantidad posible de información sobre el lugar, la hora y las circunstancias en las que fue visto por última vez.