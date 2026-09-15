Protestas en Suba por falta de agua: se presentan bloqueos en principales vías de Bogotá

La falta de agua potable provocó una manifestación este martes en la localidad de Suba, donde ciudadanos salieron a reclamar por el desabastecimiento que afecta a varios sectores de la zona.

¿Cuándo vuelve el agua en Suba? Esto dice el Acueducto sobre el restablecimiento en esta localidad hoy 15 de septiembre

La protesta se presenta sobre la calle 151C con carrera 107, donde hay afectación en los dos carriles de la vía. Ante la situación, unidades de Tránsito de la Policía se desplazaron al lugar para atender la manifestación y las consecuencias sobre la movilidad.

El reclamo ocurre mientras continúa la reparación de una tubería matriz ubicada en la avenida Ciudad de Cali con calle 139, cuyo daño dejó sin servicio a miles de habitantes de la localidad.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó durante la jornada que el servicio comenzaría a regresar de manera gradual este martes. Sin embargo, el restablecimiento no será simultáneo para todos los barrios.

De acuerdo con la entidad, los sectores más cercanos a la red principal serán los primeros en recuperar el suministro, mientras que las zonas más alejadas tendrán que esperar a que los niveles de agua se recuperen en las redes de distribución.

Protestas en Suba por falta de agua. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Bogotá Tránsito / Montaje SEMANA

Precisamente, la demora en el regreso del servicio es uno de los motivos que llevó a los habitantes a protestar. Según ciudadanos afectados, desde el domingo permanecen sin agua y los carrotanques dispuestos como alternativa de abastecimiento estarían pasando con poca frecuencia.

La emergencia se ha complicado además por las condiciones de los trabajos. Durante este martes se reportó un derrumbe en medio de las labores de reparación, lo que obligó a los equipos a atender esta situación mientras avanzaban con la intervención de la tubería.

Entre los sectores reportados como afectados se encuentran Villa Hermosa, Las Mercedes, Tuna Baja, Pinos de Lombardía, Tibabuyes, Rincón de Santa Inés, Tuna, Sabana de Tibabuyes Norte, Lombardía, Puerta del Sol, Villa María, El Poa, Costa Azul, La Chucua, Las Flores y Potrerillos.

Mientras finalizan las obras, el Acueducto mantiene disponibles carrotanques para atender las necesidades de los habitantes. La entidad señala que estos vehículos circulan continuamente por la zona y que pueden solicitarse mediante la Acualínea 116.

La prioridad, según la empresa, está en centros de salud y lugares con alta concentración de personas.

Por ahora, la expectativa de los habitantes está puesta en que el suministro comience efectivamente a regresar durante este martes, aunque la recuperación será progresiva y no existe una hora única para todos los barrios afectados.