Brutal ataque a joven en Bogotá por robarlo: los delincuentes iban en una moto

Los delincuentes en Bogotá siguen haciendo de las suyas a pesar de las medidas de seguridad anunciadas por la Alcaldía y la Policía.

Precisamente, en las últimas horas se viralizó un video en el que se observa el violento robo del que fue víctima un joven en el barrio Versalles, localidad de Fontibón, el pasado sábado 12 de septiembre.

En imágenes: cogieron a correazos a presunto ladrón; la Policía tuvo que intervenir

Un habitante de ese sector alcanzó a grabar el instante en que los delincuentes, que iban en una moto y al parecer armados, robaron al joven.

En las imágenes se observa a uno de estos sujetos bajarse de la moto, reducir y golpear en el piso al joven para robarlo, aprovechando la soledad de la noche.

Luego, como si nada hubiera pasado, los delincuentes se dieron a la fuga tras haberle hurtado las pertenencias al joven, quien, para evitar resultar herido, no opuso resistencia.

“Yo llevo 40 años aquí. El lugar es sano, pero hay cosas que pasan y toca ponerle más seguridad. En el parque hay mucho consumo de drogas”, dijo un habitante de la zona en City TV.

Ahora, las cámaras de seguridad del sector serán clave para las autoridades, con el objetivo de dar con el paradero de los criminales.

A propósito del caso anterior, el pasado sábado la Policía capturó a un sujeto que ingresó a robar a una vivienda en el barrio Gran Colombiano, localidad de Kennedy, en complicidad de otros individuos.

En el interior de la vivienda, los delincuentes golpearon a un adulto mayor, le hurtaron un dinero, entre otros elementos de valor como un computador portátil y una motocicleta.

El presunto ladrón capturado. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Posteriormente, uno de los presuntos ladrones intentó escapar por el tejado de otra vivienda. Sin embargo, se llevó una sorpresa en medio de la huida, pues terminó al interior de esa casa y fue capturado por las autoridades.

Al terminar al interior de esa casa, retuvo a dos personas, entre ellas a una menor de 13 años, según se indicó desde la Policía Metropolitana de Bogotá.

Tras ser capturado, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía para que responda por los presuntos delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, hurto, lesiones personales, secuestro y violación a domicilio.