Las autoridades operativas de la Policía Nacional adscritas a la Estación de Policía Santa Fe lograron la detención de un individuo por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y receptación.

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El procedimiento se desarrolló en el centro de la capital durante controles de vigilancia rutinarios desplegados por las unidades adscritas al CAI San Victorino, con el propósito de contrarrestar el microtráfico y la venta de sustancias ilícitas en el sector.

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La intervención policial se concretó en el barrio San Bernardo, específicamente sobre la carrera 11 con calle segunda, cuando las patrullas detectaron la presencia de un ciudadano que manifestó un comportamiento evasivo ante la presencia institucional.

Tras notar el desplazamiento de los uniformados, el hombre intentó abandonar la zona de manera apresurada, lo que motivó la reacción inmediata de la fuerza pública para realizar un procedimiento de registro e identificación de persona.

Historial delictivo del detenido

Durante la requisa, las autoridades hallaron en posesión del sospechoso 127 cápsulas que contenían aproximadamente 250 gramos de bazuco, así como un teléfono móvil que, al verificar su número de identificación en la base de datos, registró una orden de reporte activo por el delito de hurto.

Policía de Bogotá captura a hombre con bazuco y celular hurtado en San Bernardo Foto: Policía Nacional

Frente al hallazgo del alucinógeno y la terminal móvil, los agentes procedieron a notificarle los derechos de persona capturada para trasladarlo a las instalaciones judiciales.

El detenido, la sustancia alucinógena y el elemento recuperado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para dar inicio al proceso de judicialización correspondiente.

Adicionalmente, las autoridades confirmaron que el ciudadano involucrado registra anotaciones judiciales previas por el delito de homicidio, factor que será evaluado por las autoridades competentes en las audiencias de legalización de captura y medida de aseguramiento.

Palabras de las autoridades

Sobre este operativo, el comandante de la Estación de Policía Santa Fe, teniente coronel Nelson Perdomo, indicó que “mediante labores de patrullaje, registro y control sobre la carrera 11 con calle segunda, los uniformados interceptaron a un hombre que tomó una actitud evasiva y sospechosa al notar la presencia policial”.

Policía de Bogotá captura a hombre con bazuco y celular hurtado en San Bernardo Foto: Policía Nacional

El oficial confirmó que “se le halló en su poder 127 cápsulas con 250 gramos de bazuco, además de un celular que figura con reporte por hurto”, destacando que el detenido presenta antecedentes penales.

La institución policial informó que en lo transcurrido del año se ha presentado un incremento del 12 % en la recuperación de teléfonos celulares en la localidad de Santa Fe, lo que equivale a 133 dispositivos restituidos.

De igual forma, la incautación de bazuco registró un aumento del 9 % con 63.623 gramos decomisados, por lo cual las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar puntos de expendio a través de la línea 123 o en los CAI del sector.