Durante una alucinante persecución, motociclistas arrojaron una maleta: esto encontró la Policía

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la detención de dos ciudadanos en la localidad de Antonio Nariño por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La captura se concretó durante labores de patrullaje e inspección en las vías de la zona.

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De acuerdo con el reporte institucional, los ocupantes de una motocicleta omitieron la orden de pare emitida por los uniformados e intentaron escapar del lugar. Durante la huida, los sospechosos arrojaron una maleta a la vía pública para evitar el control de la patrulla.

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Activación de cierre vial e incautación de estupefacientes

La reacción de las unidades policiales permitió la aplicación de un plan de cerramiento en el sector que derivó en la interceptación del vehículo. Durante el procedimiento de registro, las autoridades hallaron diversas sustancias ilícitas dentro del maletín abandonado.

Frasco de OxyContin. Foto: getty images

Entre los elementos incautados figuran ocho frascos de ketamina, un cartón impregnado con sustancia similar al LSD, un frasco de OxyContin, 30 tabletas de Clonazepam y seis bolsas con drogas de síntesis. Los capturados y los insumos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Reacción policial y coordinación entre localidades

Respecto a la operatividad del procedimiento, el comandante de la Estación de Policía Antonio Nariño, teniente coronel Carlos Rodríguez Tavera, explicó que los sujetos intentaron evadir el registro de la patrulla de vigilancia e iniciaron la huida por el sector.

Cada vez aparecen nuevos estupefacientes en el mercado. Foto: Getty Images

El alto oficial detalló que la captura se logró gracias a la reacción oportuna de patrullas de las localidades de Antonio Nariño, Puente Aranda y Los Mártires. La intervención conjunta permitió interceptar la motocicleta e incautar las sustancias sintéticas.

El vocero institucional precisó que entre lo incautado se destacan frascos de ketamina, insumo de uso restringido utilizado para la elaboración de estupefacientes. Finalmente, la Policía Nacional reiteró la invitación a la comunidad para denunciar actividades sospechosas a través de la línea 123.