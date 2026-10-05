Alcalde Galán advierte al consorcio chino del metro de Bogotá: “Tiene que ponerse las pilas”

El alcalde reconoció que el proyecto avanza dentro de los márgenes previstos, pero pidió reforzar varios frentes para evitar que el cronograma se complique.

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La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá entró en una etapa que el alcalde Carlos Fernando Galán calificó como “crítica”.

Aunque el mandatario aseguró que la obra avanza dentro de los márgenes aceptables del cronograma, también reconoció que existen frentes que necesitan mayor velocidad para evitar complicaciones.

En entrevista, Galán explicó que el reto ahora no está únicamente en terminar cada componente por separado, sino en conseguir que todos funcionen de manera coordinada.

“Estamos entrando en una etapa crítica que es la recta final”, aseguró el mandatario.

Construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un avance general del 55,42 %. Foto: Alcaldía de Bogotá

De acuerdo con Galán, el viaducto, los trenes y el sistema metroferroviario presentan avances importantes. Sin embargo, las estaciones, el espacio público y algunos sistemas de comunicación son actualmente algunos de los puntos que más requieren atención.

Por esta razón, aseguró que ya le ha pedido al concesionario Metro Línea 1 reforzar el personal disponible para acelerar los trabajos.

“Tenemos que pedirle a Metro Línea 1 que tiene que ponerse las pilas, poner más personal en estaciones”, manifestó.

Septiembre de 2027 es la fecha clave

Este mes de mayo, llegarán tres nuevos trenes. Foto: EMB

El alcalde también se refirió a uno de los momentos más esperados del proyecto. Su objetivo es que la construcción esté terminada en septiembre de 2027, cuando comenzaría la llamada marcha blanca, es decir, la etapa de pruebas integrales del sistema antes de su operación comercial.

La Alcaldía ha mantenido marzo de 2028 como la fecha prevista para que los ciudadanos puedan utilizar el Metro.

Galán señaló que el viaducto debería quedar terminado aproximadamente entre enero y febrero de 2027. Además, indicó que los trenes avanzan de acuerdo con lo previsto y que buena parte de la flota ya está en Bogotá.

Con corte al 31 de agosto, el proyecto registraba 82,33 % de avance, más de 18 kilómetros de viaducto construidos y 19 de los 30 trenes en Bogotá, según información publicada por el Distrito.

Pese a estos avances, el alcalde insistió en que la etapa final será especialmente exigente.

“Hay unos temas que tenemos que empujar más y el reto es terminarlo en septiembre del otro año para ponerlo en marcha blanca. Ese es el reto. Es complejo y tenemos que ajustar algunas cosas para llegar ahí”, afirmó.

Así, la discusión ya no gira únicamente alrededor de cuánto ha avanzado el Metro, sino de si todos sus componentes podrán estar listos y coordinados a tiempo para cumplir con la siguiente gran fase del proyecto.