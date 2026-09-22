Metro de Bogotá: vicecontralor Chaux alerta demoras “importantes” y advierte posible afectación en la operación

Durante la mañana de este martes, el contralor Jorge Laverde ordenó trasladar de la Contraloría Distrital a la Contraloría General, la vigilancia y el control fiscal de la construcción del Metro de Bogotá. La decisión se conoció después de que SEMANA reveló un informe con los retrasos que ha venido dejando el megaproyecto.

Esa vigilancia ahora será coordinada por el vicecontralor general, Francisco Chaux, quien en diálogo con esta revista contó los atrasos de la obra, el impacto que podría generar en su operación y las medidas que se han tomado para prevenir posibles riesgos. Este fue el diálogo con el nuevo contralor que estará detrás del metro de Bogotá.

Contraloría General asume vigilancia del Metro de Bogotá tras demoras en la megaobra reveladas por SEMANA

SEMANA: ¿Cómo se dan esos hallazgos de las demoras detrás de la megaobra del Metro de Bogotá que alertaron un posible riesgo de incumplimiento sobre las fases de prueba y operación?

Vicecontralor Francisco Chaux: Desde la Contraloría General de la República hemos identificado un atraso ponderado del 19,24 % en el componente de estaciones de acceso. Hemos encontrado un atraso ponderado del 18,56 % en sistemas y equipos, y un atraso del 52 % en el tema de malla vial y espacio público.

Son atrasos relevantes, son atrasos importantes que sin duda han despertado la atención del órgano de control y de ahí que el doctor Laverde (contralor general), a través de la resolución 1987, pone el norte de que efectivamente el Metro beneficie a todos los capitalinos, a todos los colombianos, declaró que efectivamente se haga un seguimiento permanente a los recursos de la Primera Línea del Metro de Bogotá, pero que además se haga un fuero de atracción por la cofinanciación que aporta la Nación a esta importante obra.

SEMANA: El informe revelado por este medio en su pasada edición impresa concluye un posible riesgo en las etapas finales de la obra, ¿cómo llegaron a esa conclusión?

V. F. C.: Desde el equipo técnico de la Contraloría, donde hay ingenieros y toda la gente técnica que conoce cómo se debe desarrollar una obra de tal envergadura, empezamos a encontrar unos atrasos que efectivamente, si bien no son un porcentaje muy relevante hoy en día, sumados, sí podrían empezar a crear una especie de bola de nieve que puede llegar a que no se cumplan los avances que se han programado en los ocho componentes que tiene el Metro de Bogotá.

Recordemos que además se ha hecho públicamente el dato de que a partir de septiembre de 2027 tendría que estar lista la primera línea del Metro de Bogotá para hacer las pruebas y esta entraría en funcionamiento en marzo de 2028. Y eso es lo que quiere el equipo de la Contraloría, liderado por el doctor Laverde, que efectivamente el Metro empiece a funcionar, empiece a beneficiar la vida de todos los capitalinos, de todos los colombianos y que esta megaobra sea un orgullo para todos los colombianos.

SEMANA: ¿Por qué se tomó la decisión de trasladar ese proceso de control fiscal de la Contraloría de Bogotá a la Contraloría General de la República?

V. F. C.: Para que todas las personas tengan claridad sobre la importancia de esta obra. Recordemos que el 67,81 % de los recursos de la obra del Metro de Bogotá para la Primera Línea son aportados por la Nación. Y aquí quiero ponerle un poquito de cifras para que la gente entienda la importancia de esta megaobra.

En pesos constantes de 2017 estábamos hablando de algo así cercano a 15 billones de pesos, pero si lo traemos a valor presente de agosto de 2026, llegamos casi a 29 billones de pesos. Es decir, se cumple un presupuesto legal muy importante y es que más del 50 % de la obra es financiada por la nación.

Voy a la otra cara de quien financia los recursos del metro. Efectivamente, el Distrito Capital de Bogotá aporta el 32,19 % de los recursos; eso en valor de 2017 equivalía a cerca de 7 billones de pesos. En pesos constantes de agosto de 2026 estamos hablando de 13,6 billones de pesos. Entonces, son cifras muy importantes donde más del 50 % corresponde a la nación, razón por la cual el señor contralor (Jorge Laverde), en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha decidido ejercer el fuero de atracción.

SEMANA: Usted va a empezar a liderar el equipo de la Contraloría General sobre la vigilancia del Metro por asignación del contralor Laverde, pero ¿cómo va a funcionar ese nuevo equipo que le hará seguimiento a la megaobra?

V. F. C.: Es una megaobra y el vicecontralor no podría hacerlo todo. Y queremos, con ese talento humano que tiene la Contraloría, que hemos encontrado en este proceso de empalme liderado por el doctor Laverde, hemos encontrado que necesitamos traer de diferentes delegadas, diferentes personas, con conocimientos específicos, con saberes propios que nos permitan valorar de la manera más holística posible el Metro de Bogotá y mirar dónde podemos realizar nuestras funciones constitucionales de la mejor manera posible, bajo el único norte, como bien lo dijo el doctor Laverde, de que efectivamente el Metro de Bogotá empiece a funcionar en la fecha programada. Y aquí quiero aclarar algo. La Contraloría no está desplazando a ningún gestor fiscal. La Contraloría va a ejercer sus funciones con el mayor apego, en el mayor respeto por la Constitución y la ley.

Leonidas Narváez, gerente general de la Empresa Metro Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: Leonidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, reconoció las demoras en la obra, ¿ustedes han tenido algún tipo de contacto con el Distrital frente a estos atrasos?

V. F. C.: Nosotros actuamos dentro del debido proceso. Nosotros seguimos las formas propias que nos prescribe la Constitución y la ley, pero estamos haciendo un trabajo que va a respetar lo que los constitucionalistas llaman la colaboración armónica entre las diversas entidades del Estado y recordar que los contratistas del Estado son colaboradores de la Administración Pública.

Bajo este marco de principios de trabajo coordinado para lograr lo que nos interesa a todos los colombianos, que es la puesta en funcionamiento del Metro de Bogotá, vamos a trabajar coordinados con todos los gestores fiscales.

Aquí empato con mi respuesta anterior, y es que la Contraloría no llega a desplazar a ningún gestor fiscal. Queremos ejercer nuestras competencias respetuosas de quienes deben realizar esa gestión, pero sin duda hacer las advertencias que nos correspondan y que en derecho sean pertinentes para que la obra entre en funcionamiento.

Esto es una megaobra que puede afectar la vida de más de ocho millones de capitalinos para bien. Y lo que quiere el señor contralor es que esa obra llegue a buen puerto para mejorar no solo la movilidad de las personas, sino que también les permita más tiempo con la familia, menores tiempos de transporte, más tiempo de productividad.

SEMANA: ¿Cómo ha sido el trabajo con la Contraloría Distrital?

V. F. C.: Nosotros hemos trabajado con el equipo interno de la Contraloría, hemos recibido los informes internos de la Contraloría General, pero haremos un trabajo coordinado con la Contraloría Distrital para cruces de información respectivos y claramente lograr tener la mejor información sobre el estado en el que se encuentra el metro o la primera línea del Metro de Bogotá.