Tras una visita a la Unidad Deportiva El Salitre (UDS) para constatar el estado real del proyecto, la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, y el contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, hicieron un importante llamado a los encargados de la obra, con el fin de retomar y finalizar las obras de renovación, estancadas desde hace casi un año.

La UDS, espacio clave para el desarrollo del deporte en la capital del país y ubicada en los límites del Parque Metropolitano Simón Bolívar, tiene como objetivo beneficiar a cerca de 330 mil personas en múltiples disciplinas deportivas de alto rendimiento; por ello, su culminación es fundamental para los miles de niños, jóvenes y adultos que nos representan en dichas actividades.

Estado de la obra en Unidad Deportiva El Salitre. Foto: Prensa concejal Leandro Castellanos

Durante el recorrido, la Ministra del Deporte y el Contralor de Bogotá enunciaron que la estructura se encuentra en situación de abandono y deterioro, a pesar de que el IDRD suscribió, en octubre del 2023, un nuevo contrato para su renovación, con un plazo de 20 meses, que contemplaba una fase de estudios y diseños a ejecutarse en 7 meses y por la cual ya se han pagado más de $833 millones; sin embargo, estas actividades presentan un retraso cercano a los 22 meses.

Asimismo, la entrega final de la UDS estaba pactada para junio de 2025, por lo que acumula un retraso general de 10 meses. La ministra del Deporte indicó que “a esto no se le ve avance de ninguna clase. Yo sí le quiero pedir con todo respeto al organismo de control que le pongan la mano, de verdad que es una necesidad para nuestros deportistas”.

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Por su parte, Juan Camilo Zuluaga Morillo, contralor de Bogotá, señaló que “se han llevado a cabo varias acciones con relación a la intervención de este centro deportivo. Acá, lo que más nos ha perjudicado no solo es el presupuesto, sino el tiempo y la afectación a los ciudadanos, hijos y familias que necesitan un espacio deportivo en la capital”.

La remodelación de la Unidad Deportiva El Salitre fue suscrita por primera vez en el año 2017, proyectada a realizarse en un plazo de 13 meses; sin embargo, este proyecto ha afrontado prórrogas, suspensiones y adjudicaciones de nuevos contratos, que han proyectado su valor a más de $48 mil millones.

Ministra de Educación (Patricia Duque Cruz) y contralor de Bogotá (Juan Camilo Zuluaga) auditaron estado de la obra con corte en abril de 2026. Foto: Cortesía: Contraloría de Bogotá

La Contraloría de Bogotá ratificó que seguirá realizando mesas técnicas y acciones de control fiscal, con el fin de ejecutar las actuaciones pertinentes (en el marco de sus competencias) a las que haya lugar, “para asegurar que los recursos del Distrito se traduzcan en obras funcionales, oportunas y al servicio de la ciudadanía”; así lo anunció la entidad a través de un comunicado.