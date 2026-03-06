Confidenciales

Advierten que la Unidad Deportiva El Salitre podría convertirse en un elefante blanco

Aunque se anunció que los trabajos iniciarían a finales de 2025, las obras no se harían en este año.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 11:21 p. m.
Unidad Deportiva Salitre en Bogotá
Unidad Deportiva Salitre en Bogotá Foto: Contraloría de Bogotá

En diferentes sectores políticos de Bogotá hay preocupación por la falta de recursos para terminar la construcción de la Unidad Deportiva El Salitre, que es el principal centro deportivo de la capital del país.

Javier Suárez, dirigente de la Alianza Verde y quien además fue subdirector del IDRD, aseguró que la administración actual de la entidad no ha solicitado los recursos para la construcción de este complejo, que es considerado como el corazón del deporte bogotano, lo que lo ha convertido en un verdadero elefante blanco.

Candidato de la Alianza Verde propone que la Educación Física sea una asignatura obligatoria en todos los colegios

“La unidad deportiva El Salitre, que es el escenario más grande y central de todo el deporte bogotano, que albergaba 12 ligas, escenarios de entrenamiento, está prácticamente abandonado luego de que un contrato que se adjudicó en el 2017 tuviera una controversia y se adjudicara un nuevo contrato en el 2023, pero la administración actual del IDRD no ha hecho nada para reanudar la obra”, indicó.

Dijo además que por la falta de algunos recursos pareciera que en este 2026 tampoco se reanudará la obra que los deportistas llevan esperando varios años.

Confidenciales

Luis Quiroga, el veterano petrolero que busca conquistar el voto de la Generación Z

Confidenciales

Gobierno entregó obras de acceso a agua que beneficiarán a 500 personas de comunidades indígenas amazónicas

Confidenciales

“Ojo que el que juega con candela se quema”: Daniel Palacios a Gustavo Petro por crítica que lanzó a Donald Trump

Confidenciales

Irma Luz Herrera, del Partido Mira, quiere repetir su curul en la Cámara: “Siempre quedan muchas cosas por hacer”

Confidenciales

Elecciones 2026: 126.000 integrantes de las Fuerzas Militares resguardarán el ‘Plan Democracia’

Confidenciales

El candidato al Senado Santiago León propone ley para integrar a pequeños proveedores regionales con grandes empresas

Confidenciales

Video hecho con IA revivió a Rodolfo Hernández, quien reapareció en medio de la campaña al Senado de su hijo, Rodolfo José Hernández

Mejor Colombia

De Medellín a Palm Beach: Nicolás Echavarría encadena triunfos y posiciona a Colombia en la élite del golf

Política

Candidato Mauricio Parodi propone que apoyo a deportistas sea un eje central del Estado a través de obras por impuestos

Gente

Shakira conquista la Fórmula 1: la barranquillera ratifica su reinado en los grandes escenarios del deporte

“Y el director había dicho que iba a empezar la obra en mayo del año pasado, o sea 2025 y ya ha pasado casi un año y no ha empezado la obra, pero además en el 2026 no pidieron la plata para completar dicha obra es decir, está desfinanciada por negligencia del IDRD”, denunció.

Advirtió que desde la Cámara de Representantes buscará intervenir para destrabar esta obra en la capital del país.

Más de Confidenciales

Luis Quiroga, candidato al Senado.

Luis Quiroga, el veterano petrolero que busca conquistar el voto de la Generación Z

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio entregó obras de agua potable.

Gobierno entregó obras de acceso a agua que beneficiarán a 500 personas de comunidades indígenas amazónicas

Daniel Palacios critica al gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Ojo que el que juega con candela se quema”: Daniel Palacios a Gustavo Petro por crítica que lanzó a Donald Trump

Irma Luz Herrera, del Partido Mira, quiere repetir su curul en la Cámara de Representantes.

Irma Luz Herrera, del Partido Mira, quiere repetir su curul en la Cámara: “Siempre quedan muchas cosas por hacer”

Un amplio dispositivo de seguridad tiene preparado la Policía para las elecciones de este domingo 8 de marzo.

Elecciones 2026: 126.000 integrantes de las Fuerzas Militares resguardarán el ‘Plan Democracia’

Santiago León, candidato al Senado

El candidato al Senado Santiago León propone ley para integrar a pequeños proveedores regionales con grandes empresas

Rodolfo Hernández

Video hecho con IA revivió a Rodolfo Hernández, quien reapareció en medio de la campaña al Senado de su hijo, Rodolfo José Hernández

Extradición del Monstruo de Latinoamérica.

Interpol Colomba trae desde Argentina a peligroso delincuente. ¿De quién se trata?

Rodrigo Lara y Carolina Arbeláez

Rodrigo Lara Restrepo respalda candidatura de Carolina Arbeláez a la Cámara y le pide al acalde Galán aplicar ley contra consumo de drogas en parques

Noticias Destacadas