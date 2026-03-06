Advierten que la Unidad Deportiva El Salitre podría convertirse en un elefante blanco

En diferentes sectores políticos de Bogotá hay preocupación por la falta de recursos para terminar la construcción de la Unidad Deportiva El Salitre, que es el principal centro deportivo de la capital del país.

Javier Suárez, dirigente de la Alianza Verde y quien además fue subdirector del IDRD, aseguró que la administración actual de la entidad no ha solicitado los recursos para la construcción de este complejo, que es considerado como el corazón del deporte bogotano, lo que lo ha convertido en un verdadero elefante blanco.

Candidato de la Alianza Verde propone que la Educación Física sea una asignatura obligatoria en todos los colegios

“La unidad deportiva El Salitre, que es el escenario más grande y central de todo el deporte bogotano, que albergaba 12 ligas, escenarios de entrenamiento, está prácticamente abandonado luego de que un contrato que se adjudicó en el 2017 tuviera una controversia y se adjudicara un nuevo contrato en el 2023, pero la administración actual del IDRD no ha hecho nada para reanudar la obra”, indicó.

Dijo además que por la falta de algunos recursos pareciera que en este 2026 tampoco se reanudará la obra que los deportistas llevan esperando varios años.

“Y el director había dicho que iba a empezar la obra en mayo del año pasado, o sea 2025 y ya ha pasado casi un año y no ha empezado la obra, pero además en el 2026 no pidieron la plata para completar dicha obra es decir, está desfinanciada por negligencia del IDRD”, denunció.

Advirtió que desde la Cámara de Representantes buscará intervenir para destrabar esta obra en la capital del país.