Iván Cepeda contó la verdadera razón por la que nunca utiliza corbata en el Congreso

El candidato Iván Cepeda dio una particular respuesta sobre el motivo por el que nunca utiliza corbata en el Congreso, pese a que este ha sido, durante muchos años, su lugar de trabajo.

Todo se dio después de que un influencer, conocido como Leoni Pérez, le hiciera la pregunta sobre con qué prenda jamás iría al Capitolio.

Ante esto, el candidato presidencial sorprendió al mencionar que sería la corbata. “Detesto lo que simboliza”, dijo.

“Simboliza la oligarquía, los privilegios, el derroche, la clase política, la mafia y la corrupción”, añadió.

La respuesta de Cepeda dio mucho de qué hablar y desató algunas reacciones en las redes sociales.