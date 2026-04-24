El mensaje que Iván Cepeda les envió a los directores de medios del país sobre el diálogo electoral

El candidato presidencial Iván Cepeda le envió un mensaje a los directores de medios de comunicación del país, invitándolos a “un diálogo sobre la comunicación, no para la mentira, el odio y la manipulación, sino para la verdad, la paz y la democracia”.

Ese llamado se hizo durante un evento público en la Plaza de Bolívar en Pereira. Esto sucede en un momento en que las diferencias entre los candidatos a la Presidencia se hacen más claras, antes de un debate que tendrá lugar antes de la primera vuelta del 31 de mayo.

Gustavo Petro dio declaración tras reunión en Miraflores con Delcy Rodríguez : “Liberar las fronteras de las mafias”

Cepeda insiste en que solo debatirá contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, sacando de esa fotografía a los restantes once candidatos presidenciales. El senador del Pacto Histórico no quiere estar en el mismo espacio con Sergio Fajardo y Claudia López, quienes dicen que representan el centro político.

Cepeda mantiene que la pelea electoral de este año enfrenta solo dos ideas sobre el país: la que él defiende y la que llama ‘extrema derecha uribista’. Él acusa a esta última de querer “manipular, controlar e instigar la rabia y el miedo en la sociedad”.

Revuelo político por memorando que firmó Gustavo Petro, previo a la primera vuelta presidencial: la Casa de Nariño se pronunció

La negativa de Cepeda a discutir las propuestas de país con Fajardo y López ha despertado críticas que cuestionan su capacidad de hablar con el centro político. Es más, Valencia rechazó un escenario en el que no se incluyan otras voces en la discusión y planteó que ese debate se realice en el Congreso de la República. La propuesta, sin embargo, parece no prosperar.

El congresista que busca dar continuidad al proyecto político de Gustavo Petro enfatizó que no se prestará para lo que él llama la “cultura del espectáculo”, y afirmó que lo suyo es “decir la verdad, estar junto al pueblo, defender sus intereses y sus derechos”.