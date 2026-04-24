Un documento que firmó el presidente de la República, Gustavo Petro, generó una fuerte reacción desde diferentes orillas políticas, ya que cuestionaron que la petición que se expresa en su interior se haga a pocos días de que se realice en el país la primera vuelta presidencial, el 31 de mayo.

Se trata de un memorando del 23 de abril en el que se solicita a todos los ministerios, entidades y direcciones del Gobierno nacional “se promuevan los logros de cada una de sus entidades a la opinión pública”.

Se conocen las primeras imágenes de la reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Caracas

El documento en su contenido tiene un mensaje de “urgente”: “Atentamente me permito solicitarles que, de forma EXPRESA Y URGENTE, se promuevan los logros fundamentales de cada una de sus entidades a la opinión pública, generando comerciales televisivos y spots publicitarios, para eso, cada entidad debe disponer lo correspondiente para pauta publicitaria, la cual debió estar contemplada en los planes de medios de cada una de las entidades”.

“A más tardar la próxima semana, toda entidad debe estar pautando en canales públicos, privados y redes sociales sus logros fundamentales, de manera tal que los colombianos puedan estar informados de las acciones y avances del Gobierno nacional; también se dispondrán espacios cívicos de la CRC por medio de la Coordinación Estratégica de Comunicaciones. Sin excepción alguna, toda entidad debe acatar la presente instrucción, con el fin de fortalecer las comunicaciones de gobierno con la estrategia #ConDignidadCumplimos”, puntualizó el memorando.

Pero las críticas no se hicieron esperar, fue el caso del senador electo del Centro Democrático Andrés Forero: “Abierta y descarada participación de @petrogustavo y su gobierno en política. Al parecer la ‘revolución ética’ de @IvanCepedaCast consiste en que su campaña se vea favorecida por la utilización inescrupulosa de recursos públicos”.

También hizo lo propio la senadora María Fernanda Cabal: “¿Cuántos billones de pesos en propaganda para engañar ciudadanos con logros que no tienen? No hay derecho que mientras la gente se muere por falta de servicios de salud esté dando órdenes para pagar pauta y hablar de la supuesta gestión y logros de su pésimo gobierno”.

Por su parte, la candidata presidencial Paloma Valencia expresó: “¡Qué descaro! Petro ordena hacer publicidad pagada por todos los colombianos para promover el continuismo de su pésimo gobierno”.

Ante esa controversia, desde la Casa de Nariño se pronunciaron, lo hizo el asesor de comunicaciones de la Presidencia, Andrés Hernández: “¿Cuál participación en política, congresista? Se les está pidiendo a las entidades que cumplan el plan de medios autorizado para la divulgación de los logros de gobierno. Nadie hace política, es una instrucción a las oficinas de comunicaciones que no comunican adecuadamente. Dejen de mentir”.