Oposición pide activar “alerta de riesgo para la democracia” por el presidente Gustavo Petro

El representante a la Cámara por Antioquia y senador electo del Centro Democrático, Hernán Cadavid, le remitió una comunicación al procurador Gregorio Eljach y a la defensora del Pueblo, Iris Marín, para que se active una “alerta de riesgo para la democracia” por el papel que está desempeñando el presidente Gustavo Petro en la época electoral.

El argumento de Cadavid es que serían evidentes los hechos de supuesta injerencia del jefe de Estado en materia política y electoral: “Frente a la ausencia de un mecanismo institucional efectivo de disuasión y control, solicito, respetuosamente, que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, eleven una alerta de riesgo para la democracia”.

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El congresista alegó que dichas actuaciones de Gustavo Petro estarían generando un desequilibrio en las condiciones de la contienda electoral. También alarmó que sus palabras podrían incidir de manera directa en el proceso de selección de su reemplazo, cuya primera vuelta está programada para el próximo 31 de mayo.

El representante mostró preocupación por este escenario: “Comprometiendo principios esenciales del orden constitucional, como la igualdad entre los actores políticos, la imparcialidad de las instituciones y la transparencia del proceso electoral”.

Gustavo Petro y Hernán Cadavid. Foto: Presidencia/Semana.

Cadavid no solo pidió que se activara la alerta, también que las autoridades competentes adopten una postura oportuna, “orientada a alertar a la institucionalidad del Estado colombiano sobre estos hechos y a promover el respeto estricto de las reglas que rigen la actividad política y electoral, en aras de preservar la legitimidad del proceso y evitar cualquier afectación al equilibrio democrático”.

En un trino, Cadavid agregó: “Ante la burda participación política de Gustavo Petro en actividad política (sic), les solicito respetuosamente a la Procuraduría y Defensoría del Pueblo activar todos los mecanismos posibles para evitar la intromisión y el desequilibrio que genera la actuación totalmente ilegal del Gobierno”.

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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes tiene bajo la lupa algunas denuncias que alertan que, presuntamente, el primer mandatario estaría incurriendo en participación política indebida. Varios sectores de la opinión pública han pedido que se acelere el estudio de estos procesos.