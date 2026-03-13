Gustavo Petro se reunió con la bancada del Pacto Histórico: estos son los detalles del encuentro

Este viernes, 13 de marzo, el presidente de la República Gustavo Petro tuvo una reunión que generará reacciones en diferentes sectores políticos, ya que el país tiene su mirada fijada en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

El mandatario colombiano sostuvo un encuentro con la bancada del Pacto Histórico en la Casa de Nariño, en el que también participó el ministro del Interior Armando Benedetti. Los temas que se abordaron fueron la necesidad de seguir profundizando en las reformas sociales y en los proyectos que aún están en veremos, como la polémica reforma a la salud, ante los retos legislativos.

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Sobre esa controversial reforma, el jefe de Estado, en días pasados, hizo un llamado para que en los próximos días se realice una gran manifestación “rodeando” al Congreso para exigir su aprobación.

En la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro lideró una reunión con la bancada del Pacto Histórico. Lo acompañó el ministro del Interior, Armando Benedetti. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/1sYVXgxIBE — Revista Semana (@RevistaSemana) March 14, 2026

“Mientras tanto, ministro (haciendo referencia al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo), prepare usted una manifestación, ya no de los delegados y delegadas que aquí nos acompañan —y les agradezco mucho—, de los equipos básicos de salud, sino de todas las personas integrantes en toda Colombia, 90.000 en total, y de las comunidades ciudadanas que quieran apoyarlos para lograr, al rodear con la fuerza de la salud este edificio de la Constitución y de las leyes de Colombia, pedirles, solicitarles, exigirles y, como multitud, mandar que se apruebe a partir de marzo definitivamente la ley de la reforma a la salud en Colombia”, pidió Petro en la Plaza de Bolívar el pasado 26 de febrero.

Además, en esa ocasión expresó: “Hacia el Congreso de Colombia, hacia el Estado de Colombia, para que por fin lo que ordena la Constitución se cumpla: que la salud sea un derecho”.

Pero la reunión de este viernes cobra mayor relevancia, ya que el mandatario colombiano ha venido recibiendo una ola de críticas que advierten que estaría incurriendo en participación en política.

El presidente Gustavo Petro ha agudizado los mensajes en contra de Juan Daniel Oviedo. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana

La polémica estalló por un ataque que perfiló el jefe de Estado contra Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

“Qué tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien de Petro”.

La dura respuesta de Oviedo a Petro: “Si en la plaza pública puede hablar del clítoris con tanta soltura, también podría hablar clarito de los maricas”

Y fue más allá Gustavo Petro: “Oigan, aquí vamos es por la universidad pública y gratuita en el sur y el occidente de Bogotá; aquí vamos es porque el viejo tenga una pensión para alegrar sus días como se merece”.

“Aquí estamos es para defender el salario vital a como dé lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”, puntualizó.