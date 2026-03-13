Política

“No me dejo censurar de nadie”: Gustavo Petro cuestionó a la Procuraduría por pedir medida cautelar en su contra

En la mira del Ministerio Público están las declaraciones del presidente sobre la narrativa de un “fraude electoral”.

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Redacción Semana
13 de marzo de 2026, 6:12 p. m.
El presidente Gustavo Petro volvió arremeter en contra de la Procuraduría.
El presidente Gustavo Petro volvió arremeter en contra de la Procuraduría. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La molestia del presidente de la República, Gustavo Petro, con la Procuraduría General de la Nación, sigue creciendo. El motivo obedece por una petición que elevó el Ministerio Púbico para que se ordene una medida cautelar que frene la narrativa del jefe de Estado con el supuesto “fraude electoral”.

Este viernes 13 de marzo, el mandatario colombiano publicó un mensaje en su cuenta personal de X, en la que arremetió nuevamente contra la Procuraduría por esa solicitud.

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Por objeción de conciencia y por mi libertad propia no me dejó censurar de nadie. El derecho a expresar el pensamiento es fundamental; si el presidente no defiende su derecho, se arrincona a toda la libertad en Colombia”, expresó.

Y avanzó en el mensaje: “Más bien que muestre el registrador qué pasó con el software y las más de tres mil mesas donde al Pacto le puso el software: ‘Null’, explique el registrador qué significa eso”.

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En una audiencia que se llevó a cabo en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el viceprocurador Julián Andrés Fernández dio una declaración sobre la petición y frente a los mensajes de Petro en X: “Se exhorta al presidente, que creo que es un deber ciudadano, que si tiene alguna situación que le lleve a cuestionar ética, disciplinariamente o penalmente al señor procurador (Gregorio Eljach), acuda al Estado que le está ofreciendo los canales institucionales, para que se debata eso en el derecho al debido proceso, en el derecho a la verdad que le asiste al procurador y no estar deslegitimando un proceso y la participación de la Procuraduría a través de X o medios”.

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Por último, en un mensaje que publicó Petro esta semana, también envió una pulla a la Procuraduría: “Esto es plegarse al interés particular. Thomas Greg and Sons va por un acuerdo con un candidato. Si tumba el contrato de pasaportes es porque el acuerdo se realiza. Mal hace la Procuraduría al meterse en las elecciones presidenciales”, expresó el presidente Petro.

“Se la reacción que estará esto, pero la idea de censurarme es para permitir que tomen el contrato de pasaportes y la empresa beneficiaria, Thomas Greg, buscará devolver el favor en el escrutinio. Pasaportes no vuelve a Thomas Greg and sons, así vuelvan los tiempos de Ordoñez”, insistió, finalmente el jefe de Estado.