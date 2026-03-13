“Van por el asesinato de Cepeda o por el fraude electoral”: Petro lanzó dos hipótesis de cara a la primera vuelta presidencial

Este viernes 13 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, impactó a los seguidores de su cuenta personal de X, con un mensaje en el que lanzó dos hipótesis de cara a la primera vuelta presidencial.

En la publicación, el jefe de Estado habló sobre una alarmante situación, mencionando al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Además, insistió en su narrativa de un “fraude electoral”.

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“Por qué será que los grandes dueños de los medios de comunicación quieren hacer creer que es un cuento del pastorcillo mentiroso el fraude, para que al hacerlo nadie reaccione”, dijo el mandatario.

Y avanzó: “Saben que lo tienen planificado y por eso no hay auditorías expertas y tratan que los jueces censuren al presidente”.

“Claro que sí fallan las lentejuelas, van por el asesinato de Cepeda o por el fraude electoral y vamos a resistirlo. A cuidar a Cepeda para que no lo asesinen como a su padre, el senador; que cuiden a Aida para que no la maten como asesinaron a su marido”, expresó Gustavo Petro.

Y anotó en el mensaje que publicó en su cuenta de X: “Nos cuidamos y cuidamos el voto. Y lo primero es que debemos sentir el voto como la expresión más genuina de las mujeres, de la gente que trabaja, de la gente que estudia en Colombia y por Colombia. No es voto que se vende, es voto inteligente del pueblo”.

Sin embargo, el presidente Petro ha encendido las redes sociales, por una serie de mensajes que ha publicado en su cuenta de X; en una de las publicaciones atacó a la fórmula vicepresidencial de la candidata de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia.

“Qué tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien de Petro”, afirmó el jefe de Estado.

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Y agregó: “Oigan, aquí vamos es por la universidad pública y gratuita en el sur y el occidente de Bogotá; aquí vamos es porque el viejo tenga una pensión para alegrar sus días como se merece”.

“Aquí estamos para defender el salario vital a como dé lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”, subrayó el presidente.