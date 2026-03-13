“Plumas y lentejuelas”: Petro vuelve a participar en política y habla sobre votación por Juan Daniel Oviedo

El presidente Gustavo Petro desató una nueva controversia al hablar sobre Juan Daniel Oviedo, formula vicepresidencial de Paloma Valencia, y enviar un mensaje a quienes votaron por él en la Gran Consulta por Colombia, ayudando a que sacara más de un millón de votos.

Gustavo Petro opina de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo: “Decir que piensan distinto los que participaron en el mismo gobierno suena a engaño”

A través de su cuenta de X y en una clara participación en política de cara a las elecciones 2026, lo que está prohibido por la ley debido al cargo que ocupa, el jefe de Estado se refirió a los votantes del exdirector del Dane.

“Que tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien de Petro”, dijo.

En la misma publicación, el máximo mandatario aseguró que el objetivo debería ser otro y dio a entender que es necesario que su propuesto política continúe, lo que se podría volver realidad a través de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

“Oigan, aquí vamos es por la universidad pública y gratuita en el sur y el occidente de Bogotá, aquí vamos es porque el viejo tenga una pensión para alegrar sus días como se merece”, señaló.

En ese sentido, continuó con su idea y sostuvo que el salario vital, que ha desatado todo un debate, tiene que seguir defendiéndose “a como dé lugar”.

“Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo”, agregó.

Estos son los fuertes choques entre Juan Daniel Oviedo y Gustavo Petro: “Estrategia del Gobierno es una salchicha de perro callejero”

Sin embargo, lo que generó más polémica fueron las palabras que utilizó el mandatario parar cerrar su publicación: “Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”.

Un poco antes de este mensaje, el jefe de Estado había hecho otra publicación en la que cuestionó que se critique la posibilidad de que se convoque a una asamblea nacional constituyente, si es que Cepeda se convierte en el inquilino de la Casa de Nariño.

Gustavo Petro y Juan Daniel Oviedo. Foto: SEMANA

Muchos sectores han advertido que un cambio en la Constitución podría poner en riesgo la democracia que se tiene hoy en día en el país. Por ello, Petro aseguró que lo que hay actualmente es la “democracia de los hijos de papi y mami”.

“La democracia es instituir el salario vital como regla fundamental de la sociedad. Es instituir el derecho a pensionarse ya de viejo para echar cuentos con los amigos y amigas, o solo para volver a sonreír”, añadió.