“La democracia de los hijos de papi y mami”: la respuesta de Petro por las críticas a su idea de la Asamblea Nacional Constituyente

El mandatario le respondió a una columna de opinión de Juan Carlos Botero.

Redacción Semana
13 de marzo de 2026, 9:01 a. m.
El presidente Gustavo Petro habló de una "reforma real" para bajar el precio de los arriendos.
El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas del escritor y columnista Juan Carlos Botero, quien en una columna reciente publicada en El Espectador titulada ‘Estamos al borde del abismo’ advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, enfrenta la democracia colombiana en el actual contexto político.

“El momento más complejo de las últimas décadas”: la radiografía de las finanzas públicas y del deterioro fiscal

A través de sus redes sociales, Petro reaccionó de manera irónica a los planteamientos del columnista y cuestionó la visión de democracia que, según él, defienden algunos sectores de la élite. “¡Ay, dios! La democracia de los hijos de papi y mami”, escribió el mandatario en su mensaje.

En la misma publicación, el jefe de Estado sostuvo que la democracia debe estar ligada a la garantía de derechos sociales y económicos. “La democracia es instituir el salario vital como regla fundamental de la sociedad”, afirmó. También señaló que implica asegurar condiciones de bienestar para la población mayor. “Es instituir el derecho a pensionarse ya de viejo para echar cuentos con los amigos y amigas, o solo para volver a sonreír”, agregó.

El presidente Gustavo Petro ha recibido críticas desde Ecuador, por las acciones contra estructuras criminales que se dedican al narcotráfico.
Las declaraciones se producen luego de la columna de Botero, en la que el escritor expresó preocupación por el rumbo político del país y alertó sobre lo que considera un deterioro del orden democrático. En su texto, el autor plantea que el país atraviesa un momento crítico y advierte sobre los riesgos que podrían afectar las instituciones y el sistema político colombiano.

