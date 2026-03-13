“La democracia de los hijos de papi y mami”: la respuesta de Petro por las críticas a su idea de la Asamblea Nacional Constituyente

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas del escritor y columnista Juan Carlos Botero, quien en una columna reciente publicada en El Espectador titulada ‘Estamos al borde del abismo’ advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, enfrenta la democracia colombiana en el actual contexto político.

A través de sus redes sociales, Petro reaccionó de manera irónica a los planteamientos del columnista y cuestionó la visión de democracia que, según él, defienden algunos sectores de la élite. “¡Ay, dios! La democracia de los hijos de papi y mami”, escribió el mandatario en su mensaje.

En la misma publicación, el jefe de Estado sostuvo que la democracia debe estar ligada a la garantía de derechos sociales y económicos. “La democracia es instituir el salario vital como regla fundamental de la sociedad”, afirmó. También señaló que implica asegurar condiciones de bienestar para la población mayor. “Es instituir el derecho a pensionarse ya de viejo para echar cuentos con los amigos y amigas, o solo para volver a sonreír”, agregó.

Las declaraciones se producen luego de la columna de Botero, en la que el escritor expresó preocupación por el rumbo político del país y alertó sobre lo que considera un deterioro del orden democrático. En su texto, el autor plantea que el país atraviesa un momento crítico y advierte sobre los riesgos que podrían afectar las instituciones y el sistema político colombiano.