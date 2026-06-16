Abelardo de la Espriella: “Estamos enfrentados a una mafia capaz de todo por no soltar el poder”

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, se volvió a referir a las denuncias que advierten de una supuesta compra de votos de cara a la segunda vuelta, programada para el próximo 21 de junio.

“Esto no se gana hasta que se gana. No quiero que se confíen. Estamos enfrentados a una mafia capaz de todo por no soltar el poder. Están comprando votos y están utilizando funcionarios, políticos”, dijo el aspirante en entrevista con Noticias RCN.

Abelardo de la Espriella hace grave denuncia y destapa nombres de supuesta red para comprar votos

En consecuencia, instó a sus testigos electorales a estar pendientes de lo que pueda suceder durante la contienda del domingo, donde se medirá con Iván Cepeda, el aspirante del Pacto Histórico.

“Tenemos que estar ahí. No podemos confirmarnos. Esta gente es de lo peor. Están iniciando una campaña de compra de votos. Como aquí la justicia no funciona, porque esa es la verdad, aquí no ha pasado nada con la compra de votos durante 50, 70 años”, agregó De la Espriella.

Nos enfrentamos a una mafia capaz de todo por no soltar el poder. Y la compra de votos es una de sus formas.



Invito a los testigos electorales que estén alerta este 21 de junio ¡no podemos confiarnos!.



Firme por la Patria. 🫡

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/7lNXSXK7MZ — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 16, 2026

Su versión es que, como la justicia no opera, le solicitó a Estados Unidos su intervención porque la democracia estaría en riesgo. Aparentemente, la administración de Donald Trump estaría recibiendo sus denuncias y analizándolas, con el fin de suspender las visas de las personas que estarían comprando votos, incluso, habló de la posibilidad de incluirlos en la lista Clinton, donde se mantienen el presidente Gustavo Petro, la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo, Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.