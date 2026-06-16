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Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega anuncia respaldo a Abelardo de la Espriella: “Es el candidato que va a salvar a Colombia”

El militar retirado alertó de los riesgos que tendría la continuidad del Gobierno.

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Redacción Semana
16 de junio de 2026 a las 9:30 a. m.
Coronel (r) Plazas Vega anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella.
Coronel (r) Plazas Vega anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella. Foto: SEMANA

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella sumó un nuevo respaldo de cara a la segunda vuelta en la que compite con Iván Cepeda. El coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega anunció que apoyará al abogado.

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“Quiero manifestar mi apoyo irrestricto y total al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. El 21 de junio iré con toda mi familia a votar con todo entusiasmo por Abelardo de la Espriella sin pretender nada a cambio, solamente porque consideramos que es el candidato que va a salvar a Colombia de las garras del comunismo y el narcotráfico que pretende acabar con Colombia y destruirla por siempre”, afirmó.

El coronel Plazas Vega dirigió la operación militar con la que se recuperó la toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte del M-19, grupo armado al que perteneció el presidente Gustavo Petro.

El militar en uso de buen retiro le pidió al mandatario que no vaya a desconocer las elecciones del próximo 21 de junio y llamó a Iván Cepeda el “candidato comunista”.

“Que no pretenda el señor presidente de la República que las fuerzas militares vayan a actuar en contravía de los resultados debidamente establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil”, afirmó Plazas Vega.