El candidato presidencial Abelardo de la Espriella sumó un nuevo respaldo de cara a la segunda vuelta en la que compite con Iván Cepeda. El coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega anunció que apoyará al abogado.

Iván Cepeda denuncia penalmente a Abelardo de la Espriella por supuesta participación en el “saqueo del sistema de salud”

“Quiero manifestar mi apoyo irrestricto y total al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. El 21 de junio iré con toda mi familia a votar con todo entusiasmo por Abelardo de la Espriella sin pretender nada a cambio, solamente porque consideramos que es el candidato que va a salvar a Colombia de las garras del comunismo y el narcotráfico que pretende acabar con Colombia y destruirla por siempre”, afirmó.

El coronel Plazas Vega dirigió la operación militar con la que se recuperó la toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte del M-19, grupo armado al que perteneció el presidente Gustavo Petro.

El militar en uso de buen retiro le pidió al mandatario que no vaya a desconocer las elecciones del próximo 21 de junio y llamó a Iván Cepeda el “candidato comunista”.

“Que no pretenda el señor presidente de la República que las fuerzas militares vayan a actuar en contravía de los resultados debidamente establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil”, afirmó Plazas Vega.