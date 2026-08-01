El obstáculo administrativo que podría retrasar la posesión del gabinete de Abelardo De La Espriella

Este 7 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella enfrentará un escenario administrativo inesperado: no podría investir de inmediato a sus ministros, pues la página oficial de la Presidencia en la que deben publicarse las hojas de vida de los aspirantes a cargos públicos solo estará habilitada el lunes, después de su posesión. Es decir, ese 10 de agosto se divulgarían los nombres y dos días después podrían posesionarse oficialmente.

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El requisito de la publicación previa es de ley y busca conocer si la ciudadanía tiene alguna objeción con los nombramientos. De La Espriella hubiera podido investir a sus ministros el 7 de agosto si el empalme con Gustavo Petro se hubiera dado en feliz término. La única opción es que la actual administración permita esta semana la presentación de las hojas de vida en la página oficial.