Abelardo De La Espriella citó a todo su gabinete de ministros designados al primer retiro espiritual: estos son los detalles

El próximo 7 de agosto se llevará a cabo en Cali la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, evento en el que se oficializará el fin del Gobierno Petro.

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En medio de la agitada agenda de trabajo que está adelantando en los últimos días De La Espriella, trascendió que el presidente electo citó a todo su gabinete de ministros designados a un primer retiro espiritual.

Este encuentro se llevará a cabo en Barranquilla, según se detalló en un comunicado de prensa del equipo de comunicaciones del Tigre.

Comunicado del equipo de prensa de Abelardo De La Espriella. Foto: Comunicado equipo de prensa de Abelardo De La Espriella.

“El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, tiene este jueves 30 de julio una agenda de alto nivel: en la mañana continuará con las sesiones de trabajo del proceso de empalme territorial, y en la tarde presidirá un Consejo de Ministros con el gabinete designado, a ocho días de la posesión presidencial del 7 de agosto”, expresó el documento.

Agregó la comunicación: “Este fin de semana, el presidente electo se trasladará a Barranquilla para liderar un retiro espiritual con la totalidad de los ministros, asesores y funcionarios designados hasta el momento”.

“El encuentro, que reunirá por primera vez al equipo completo del Gobierno de la Patria Milagro, será un espacio de reflexión, unidad y preparación espiritual antes de asumir la responsabilidad histórica de gobernar a Colombia”, recalcó el equipo de De La Espriella.

Asimismo, indicó: “Para el presidente electo, este retiro no es un acto protocolario: es la expresión más clara de los valores que orientarán su Gobierno. La Patria Milagro se construye con fe, con equipo y con la convicción de que gobernar bien exige no solo capacidad técnica, sino también humildad, propósito compartido y la guía de Dios”.

Por su parte, el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín, entregó una declaración antes del inicio del empalme regional de Cundinamarca: “Estamos contentos, el mundo está expectante con lo que va a pasar en Colombia estos próximos cuatro años. Avanzamos en acuerdos comerciales que vamos a comenzar a revisar con El Salvador, con Emiratos Árabes, con Marruecos, países muy importantes para nuestra economía. Vamos a avanzar con los embajadores, con los ministros de comercio”.

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“Pude verme con mis pares también de Chile, de Ecuador, de Bolivia y de Perú. Y vamos avanzando en la Patria Milagro. Colombia abierta al mundo, lista para recibir inversión extranjera con seguridad jurídica para los inversionistas, sabiendo que hay un Gobierno transparente que todo lo hace por encima de la mesa. Vamos a trabajar para que nuestras exportaciones incrementen y vamos a partir del 7 a trabajar también con Japón, que está detenido hace 14 años. Ya estamos sentados con el embajador actual y vamos en agosto para Japón a ver de qué manera reactivamos esto rápido. Será un socio importantísimo para la economía de nuestra economía”, puntualizó.