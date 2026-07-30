Demanda en el Consejo de Estado despertó debate sobre la hidrólisis alcalina para servicios funerarios

Todo un debate se ha generado en el país por una demanda que cursa en el Consejo de Estado contra una resolución del Ministerio de Salud que le abre la puerta a nuevas tecnologías en los servicios funerarios.

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Se trata de la hidrólisis alcalina, que está siendo implementada en más de 25 países y que se ve como una alternativa a la cremación. Una de las promesas en el sector es que con esta tecnología se podrían disminuir los costos de esos procedimientos, además de otros argumentos ambientales, que han generado todo un debate.

SEMANA conoció por fuentes del sector que hay toda una puja detrás de esta demanda porque algunos cementerios del país no estarían de acuerdo con la entrada de esta tecnología; en cambio, ellos reclaman que podrían beneficiar a todos los miembros del sector.

“Es un tema de carácter público, la resolución fue establecida por el Ministerio de Salud. Ellos tienen todo el sustento porque se han hecho estudios, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, en cuanto a los beneficios de la hidrólisis alcalina desde el punto de vista de la salud de las personas, ambiental, del duelo, de la reducción de emisiones”, aseguró una persona del sector que pidió reserva de su nombre.

Uno de los reclamos que estarían haciendo los cementerios, más allá de estar en contra de la tecnología, es que consideran que la hidrólisis sería exclusiva para las funerarias, pero otros aseguran que en la resolución se establece que servirá para las empresas de servicios funerarios.

“Ellos controlan el mercado, manejan sus precios y por eso es que no quieren que nadie más entre a competir, entre ellas las funerarias”, dijo esa misma fuente.

Según reclaman desde las funerarias, los cementerios estarían en contra de la resolución. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

En cambio, hay quienes consideran que la resolución y el cambio de modelo podría traer beneficio para todos los usuarios porque ofrecería alternativas, por lo que aclaran que con este cambio no se acabarían las cremaciones, sino que la hidrólisis sería una opción que podría llegar a ser más económica y hasta más humana.

“Queremos que quede claro que los cementerios nunca han estado excluidos del servicio final; esta nueva tecnología se puede prestar tanto en funerarias como en cementerios”, señalaron.

La hidrólisis alcalina es un proceso químico y ecológico de disposición final de cadáveres en el que se utiliza agua, calor, presión y una solución alcalina para disolver los tejidos blandos en pocas horas, por lo que algunos argumentan que, además de ser menos contaminante, podría ser más humano con los familiares fallecidos.