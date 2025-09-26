¿Qué servicios funerarios ofrecen para las familias que pierden a sus mascotas?

En La Ascensión sabemos que una mascota es parte integral de la familia colombiana, y por eso hemos creado un portafolio integral que acompaña con amor y respeto a quienes atraviesan la pérdida de este integrante de familia. Ofrecemos recogida y traslado en perímetro urbano, cremación individual o colectiva, entrega de cenizas en urna conmemorativa y recordatorios simbólicos que ayudan a honrar su memoria. Nuestros planes se enriquecen con beneficios en vida, como spa, pipetas antipulgas, vacunación, chequeos veterinarios y orientación médica y legal, porque creemos que proteger a las mascotas también es disfrutar de cada etapa junto a ellas.

¿Por qué consideran importante contar con un servicio funerario especializado para animales de compañía?

Hoy las mascotas ocupan un lugar central en los hogares colombianos: según cifras del DANE del 2024, el 42 por ciento de las familias convive con un perro o un gato. Este vínculo nos motiva a ofrecer un servicio especializado que asegure un trato digno, protocolos exequiales profesionales y total cumplimiento normativo en cada región del país. Más allá de un trámite, el ritual funerario permite a las familias reconocer el rol afectivo de su mascota, iniciar su proceso de duelo y transformar culturalmente la manera en que entendemos la relación entre los humanos y los animales que cada día son más importantes en el núcleo familiar.

¿Cuál es el proceso que siguen con el cuerpo del animal y cómo garantizan un trato digno y respetuoso?

Nuestro compromiso es garantizar un servicio tan respetuoso y digno como el que ofrecemos a los seres humanos. Por eso contamos con protocolos claros: traslado del cuerpo desde el lugar de fallecimiento al crematorio, acompañamiento con personal dispuesto a servir y capacitado, en el destino final ofrecemos cremación individual o colectiva y devolución de cenizas en urna con un recordatorio conmemorativo según el plan contratado. Además, hemos consolidado una red nacional de proveedores seleccionados con altos estándares de calidad, asegurando que cada mascota reciba un homenaje lleno de amor y respeto.

¿Por qué es importante ofrecer un ritual de despedida?

Somos conscientes que las despedidas ayudan al proceso de duelo y reconocen el rol afectivo de las mascotas en la familia; el ritual aporta contención emocional, simbolismo y una forma concreta de honrar el vínculo emocional familiar, lo cual contribuye a cerrar el ciclo para los dueños de las mascotas. En esa misma línea, la mayoría de nuestros clientes reconocen en la cremación como el destino final que coadyuva este objetivo: simboliza gratitud y amor. Incluso, manifiestan aceptación por rituales que sean amigables con el medio ambiente, como la hidrólisis alcalina.

¿Qué opciones personalizadas tienen?

En La Ascensión ofrecemos diversas alternativas que permiten conservar vivo el recuerdo: urnas personalizadas, huellas de la mascota, diplomas, plantas simbólicas y portarretratos. De acuerdo con las necesidades de cada familia, nuestros planes se adaptan desde el concepto de “Disfrute en vida”:

Mascoamigo , opción básica con cobertura digna y accesible.

, opción básica con cobertura digna y accesible. Mascofiel (Superior y VIP) , con beneficios en vida como spa, pipetas antipulgas, consultas veterinarias y eutanasia humanitaria.

, con beneficios en vida como spa, pipetas antipulgas, consultas veterinarias y eutanasia humanitaria. Sin Límites , un producto especializado para mascotas senior con cremación individual y facilidades de pago.

, un producto especializado para mascotas senior con cremación individual y facilidades de pago. Productos complementarios de Pólizas de Responsabilidad Civil, que protege a la familia ante posibles daños a terceros.

¿De qué manera acompañan emocionalmente a las personas?

Cada familia vive el duelo de manera única. Nuestro acompañamiento parte del respeto y la escucha, ofreciendo espacios de orientación presenciales, telefónicos o virtuales. Ayudamos a procesar el significado de la pérdida, el impacto de la ausencia en la vida cotidiana y el valor emocional del vínculo con la mascota. Sabemos que no es fácil, pero creemos que el amor compartido con una mascota trasciende incluso después de su partida.

¿Qué diferencia a su funeraria de otras opciones en el mercado?

Durante 24 años hemos acompañado a las familias colombianas en los momentos más significativos de su vida, y hoy entendemos que las mascotas son parte esencial de esa historia. Lo que nos diferencia es:

Cobertura nacional en más de 30 ciudades y municipios.

en más de 30 ciudades y municipios. Infraestructura tecnológica con un ecosistema de 10 canales de atención virtual y presencial, como WhatsApp y líneas telefónicas.

con un ecosistema de 10 canales de atención virtual y presencial, como WhatsApp y líneas telefónicas. Portafolio integral , que une servicios exequiales con beneficios de salud y bienestar en vida.

, que une servicios exequiales con beneficios de salud y bienestar en vida. Equipo humano con vocación de servicio, preparado para brindar cercanía y empatía que incluye empleados y nuestra red especializada de aliados.

Por todo esto, La Ascensión es hoy una solución integral, innovadora y personalizada que seguirá creciendo para acompañar a las familias con amor y profesionalismo.

Conozca más de los servicios de La Ascensión llamando a los número 3181555562-63-64, 6017443064, o visitando su página www.laascension.com. También, puede ingresar a sus diferentes redes sociales: