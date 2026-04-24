Activos digitales: ¿los afecta el conflicto entre Estados Unidos e Irán? Así se han comportado este año

Antes de leer cualquier análisis de mercado, primero vale la pena preguntarse qué tan diferente sería el resultado si se sacara la demanda institucional de la ecuación. En el caso del mercado de monedas digitales, el desempeño logrado durante el primer trimestre del año cambia todo lo que se sabe sobre cómo este activo se comporta bajo presión.

En marzo, el conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán afectó cerca del 20% del comercio global de petróleo. El VIX llegó a un pico de 35, y las bolsas globales resintieron el golpe. Por ejemplo, el S&P 500 cayó 8%, los mercados emergentes cedieron 13%, el oro bajó 13% y la plata se desplomó 22%. Y en un escenario completamente distinto, la capitalización total del mercado de activos digitales subió 1,8%, cerrando el mes en 2,39 billones de dólares. Además, Bitcoin registró cuatro semanas consecutivas de flujos netos positivos en ETFs de spot, revirtiendo una tendencia negativa que venía desde noviembre de 2025, según el reporte mensual de abril del equipo de investigación de Binance.

Ese balance no se dio por azar, sino porque la estructura de demanda de ese mercado en particular cambió. Solo en marzo, Strategy captó 1,56 mil millones de dólares mediante su instrumento de acciones preferentes STRC, destinando el 50% a compras directas de Bitcoin.

Por su parte, Strive replicó el modelo con más de 250 millones de dólares levantados en un vehículo similar. En su último reporte de abril, Binance Research identificó este patrón como una “oferta estructural de compra” para BTC a nivel sectorial. No es flujo especulativo minorista, es acumulación institucional sistemática que opera con independencia del ciclo de noticias.

Precisamente ahí está el dato que explica la divergencia con los activos tradicionales. Desde el día cero del conflicto hasta el día 32, Bitcoin retornó más del 1% y Ethereum más del 6%, con picos de más 14% y 22%, respectivamente. En ese mismo período, el oro y la plata, históricamente asociados a la narrativa de refugio de valor, cayeron de forma simultánea.

Daniel Acosta, gerente general de Binance para Colombia y Norte de América Latina. Foto: Binance - API

Binance Research describe esta dinámica como poco frecuente, y la interpreta como evidencia del valor de diversificación del mercado de activos digitales y de su narrativa como “activo supra-soberano” frente al estrés geopolítico. La correlación baja de esta moneda con los activos de riesgo tradicionales, lejos de ser una debilidad, es su atributo más relevante para la construcción de portafolios diversificados.

En este sentido, conviene identificar las tres tendencias estructurales que sostienen este cambio y que vale la pena seguir durante el segundo trimestre:

Maduración del ciclo de tenedores de largo plazo de Bitcoin. Desde mediados de febrero, la oferta en manos de estos tenedores está creciendo durante una corrección del 46% desde el máximo histórico de octubre de 2025. Normalmente, ese comportamiento señala acumulación, no distribución. El primer mes positivo de flujos en ETFs de spot en lo que va del año, con alrededor de 1,2 mil millones de dólares en marzo, refuerza esa lectura. Expansión de los activos del mundo real tokenizados. El valor total de este segmento alcanzó los 27,1 mil millones de dólares en marzo, con un crecimiento mensual del 4%. BNB Chain registró un aumento del 35,8% en este segmento solo en ese mes, con más del 92% de sus holdings en deuda del Tesoro de Estados Unidos. Los RWAs representan la convergencia entre finanzas institucionales tradicionales y blockchain, y la deuda gubernamental tokenizada está liderando ese proceso. Estándar ERC-8004 para agentes de inteligencia artificial on-chain. En menos de dos meses desde su lanzamiento en Ethereum, se registraron más de 162.000 agentes en 22 redes, con BNB Chain liderando el 33,5% del total. El número es llamativo, pero Binance Research es preciso en señalar que la métrica que realmente importa no es el registro, sino la actividad económica que estos agentes generan on-chain: transacciones, contratos ejecutados y valor transferido de forma autónoma. En ese sentido, la pregunta relevante no es cuántos agentes existen, sino cuántos ya operan como participantes económicos reales en la cadena, y no simplemente como presencia registrada. Esa distinción definirá si esta tendencia representa una expansión genuina del ecosistema o un indicador prematuro de adopción.

De este modo, lo que el primer trimestre de 2026 deja como aprendizaje no es que los activos digitales “sobrevivieron” a un episodio geopolítico difícil. Es que la base estructural del mercado es distinta a la que existía hace dos años. El segundo trimestre dependerá, en parte, de variables externas como la normalización de las tensiones geopolíticas, las condiciones de liquidez global y la señal de la Reserva Federal sobre tasas. Pero la demanda institucional que hoy sostiene el mercado no desaparece con el ciclo de noticias. Esa es la diferencia que los datos de marzo ayudan a ver con claridad.

*Contenido elaborado con apoyo de Binance