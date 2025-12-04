El futuro del dinero: lo que anticipa el CEO de Binance desde la Blockchain Week 2025

La Binance Blockchain Week 2025 abrió en Dubái con un mensaje ambicioso: el ecosistema cripto dejó de ser un experimento futurista para convertirse en una infraestructura financiera que empieza a moldear la economía global.

El evento, presentado como “la casa que construye el cripto”, reunió a fundadores, desarrolladores, reguladores y una comunidad que, pese a la volatilidad del año, mantiene su apuesta por la innovación. Bajo el lema Building Forward, la conferencia destacó el papel de los activos digitales en la transformación de pagos, inversiones y servicios financieros.

Durante la inauguración, Binance recordó que 2025 ha sido en un año récord para el sector. El crecimiento de los stablecoins, considerados uno de los hitos más relevantes del ecosistema, alcanzó cifras sin precedentes: una expansión cercana al 50% en capitalización y volumen de usuarios, además de un aumento significativo en el uso como mecanismo de pago internacional. Para la industria, que estas operaciones hayan superado el volumen diario de Visa en 2024 representa una señal inequívoca del momento que atraviesa el mercado.

Coca-Cola Arena, Dubái — sede donde se reunieron los asistentes a la Binance Blockchain Week 2025, evento que convocó a más de 3 500 personas. | Foto: Binance, API

En ese contexto, SEMANA conversó con Richard Teng, director ejecutivo global de Binance, quien profundizó en los factores que, a su juicio, están definiendo el rumbo del ecosistema. Su análisis gira en torno a tres ejes que considera indispensables para el próximo ciclo: educación, regulación y utilidad real.

El primero es la formación del usuario. Aunque cerca del 8% de la población mundial ya interactúa con cripto, aún existe una brecha de conocimiento que limita la adopción. Teng destacó que, a medida que las personas comprenden la tecnología, reconocen su eficiencia frente a los sistemas tradicionales y acceden con mayor confianza a sus diferentes aplicaciones.

El segundo pilar está en manos de los reguladores. En distintos mercados, desde economías grandes hasta países emergentes, los gobiernos han empezado a desarrollar marcos normativos más claros para exchanges, emisores de stablecoins y participantes institucionales. Ese cambio, que avanzó lentamente durante años, ahora se acelera por la presión competitiva y por la decisión de grandes economías de posicionarse como centros globales de innovación. En la misma apertura del evento, Binance destacó cómo Estados Unidos pasó de un enfoque restrictivo a una estrategia orientada a convertirse en un referente del sector.

Escenario principal donde se desarrollaron las conferencias de la Binance Blockchain Week 2025. | Foto: Binance, API

El tercer elemento es la consolidación de casos de uso. Teng subrayó que la industria avanza más allá de la especulación hacia aplicaciones concretas que facilitan transacciones y reducen costos. Entre ellas, los pagos internacionales mediante stablecoins, que permiten transferencias casi instantáneas a una fracción del costo bancario. Binance Pay, que pasó de 12.000 a 21 millones de comercios afiliados en un año, fue presentado como uno de los avances más acelerados en adopción comercial dentro del ecosistema.

La tokenización de activos del mundo real también ocupa un lugar central en la estrategia de Binance. Este proceso, que elimina tareas propias del sistema financiero tradicional como la conciliación y otros mecanismos intermedios, permite operar sin horarios bancarios y reduce costos operativos para las instituciones. Teng, sin embargo, enfatizó en que un sistema de tokenización solo es sostenible si cuenta con liquidez suficiente, un aspecto que la compañía asegura estar desarrollando con especial rigor.

Panel de la Binance Blockchain Week 2025 con Henri Arslanian (Nine Blocks Capital Management), Tony Ashraf (BlackRock), Ronit Ghose (Citi Institute), Catherine Chen (Binance), Mike Reed (Franklin Templeton) y Michael Martin (Bank Julius Baer). | Foto: Binance, API

¿Qué pasa en Colombia?

América Latina aparece como una de las regiones más dinámicas en adopción. Teng destacó que el continente no solo avanza rápido, sino que lo hace con usos diferenciados según cada país. En Argentina, las criptomonedas funcionan principalmente como refugio de valor ante la inflación; en Brasil, como un instrumento de diversificación financiera; y en México, como mecanismo eficiente de remesas.

En el caso de Colombia, el CEO subrayó que el país se ha convertido en un punto clave para los pagos digitales y las transferencias, donde las criptomonedas ya son utilizadas como alternativa ágil y de bajo costo frente a los sistemas bancarios tradicionales. Además, advirtió que los usuarios colombianos muestran una curva de adopción acelerada, impulsados por el acceso móvil y por la búsqueda de soluciones financieras más flexibles.

Binance opera en la región a través de métodos locales de pago, PIX en Brasil y QR en Argentina, y mantiene alianzas y productos ajustados a las necesidades operativas de mercados como Colombia.

Asistentes disfrutando de la resbaladilla gigante instalada en la Binance Blockchain Week 2025, una de las atracciones recreativas más comentadas del evento. | Foto: Binance, API

Sobre la volatilidad, Teng explicó que el comportamiento del mercado ha cambiado de manera estructural gracias a la entrada de instituciones, fondos y empresas que han comenzado a incluir activos digitales en sus portafolios. Hace una década, el peso institucional era inferior al 1%; hoy ronda el 20% y continúa en ascenso. Esa diversificación en perfiles de riesgo contribuye a un mercado más estable y menos expuesto a movimientos especulativos.

La conversación también abordó la relación entre blockchain e inteligencia artificial, una combinación que, en su opinión, podría reconstruir sectores completos. Mientras el blockchain asegura la integridad de los datos, la IA permite procesarlos a gran escala. Desde servicios financieros hasta logística, bienes raíces y entretenimiento, Teng prevé que muchas infraestructuras actuales serán rediseñadas con estas tecnologías como base.

En cuanto al futuro de Binance, la compañía proyecta una plataforma híbrida que combine elementos centralizados y descentralizados para atender tanto a usuarios retail como institucionales.

Así se vivió el networking entre emprendedores, inversores y expertos en la Binance Blockchain Week 2025 | Foto: Darwin S.

Con regulaciones en 21 jurisdicciones y alianzas con actores globales como BlackRock y Franklin Templeton, el objetivo es desarrollar soluciones de nivel institucional, sin perder de vista la seguridad: solo en 2025, el equipo de Binance afirma haber evitado cerca de 7.000 millones de dólares en fraudes potenciales.